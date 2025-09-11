Mardi, des avions de combat israéliens ont lancé une frappe aérienne contre la capitale du Qatar visant la délégation des négociateurs du Hamas, tuant cinq membres du mouvement. Ses dirigeants ont néanmoins survécu à l’attaque.



Le Qatar a condamné l'attaque, la qualifiant d'"acte lâche" et de violation flagrante du droit international, avertissant qu'il ne tolérerait pas le "comportement irresponsable" d'Israël. Il a également affirmé avoir engagé des démarches juridiques en réponse à l'attaque israélienne sur son territoire.



Rôle de médiateur clé

Doha a joué un rôle clé dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas pour mettre fin à la guerre génocidaire de Tel-Aviv, qui a fait plus de 64 700 morts depuis le 7 octobre 2023.