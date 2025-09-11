MOYEN-ORIENT
Le Qatar accueillera un sommet arabo-islamique d'urgence après l'attaque israélienne sur Doha
Le Qatar accueillera un sommet arabo-islamique d'urgence les 14 et 15 septembre afin de discuter d'une réponse à l'attaque israélienne sur Doha.
Le drapeau qatari est visible dans un parc près de la Corniche de Doha, à Doha / Reuters
11 septembre 2025

Mardi, des avions de combat israéliens ont lancé une frappe aérienne contre la capitale du Qatar visant la délégation des négociateurs du Hamas, tuant cinq membres du mouvement. Ses dirigeants ont néanmoins survécu à l’attaque.

Le Qatar a condamné l'attaque, la qualifiant d'"acte lâche" et de violation flagrante du droit international, avertissant qu'il ne tolérerait pas le "comportement irresponsable" d'Israël. Il a également affirmé avoir engagé des démarches juridiques en réponse à l'attaque israélienne sur son territoire.

Rôle de médiateur clé

Doha a joué un rôle clé dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas pour mettre fin à la guerre génocidaire de Tel-Aviv, qui a fait plus de 64 700 morts depuis le 7 octobre 2023.

Mais le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a déclaré mercredi que son pays réévaluerait son rôle de médiateur dans les négociations sur une trêve à Gaza, au lendemain de l’attaque israélienne à Doha.

"J'ai réfléchi à l'ensemble du processus ces dernières semaines, et je me suis dit que (le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu) ne faisait que nous faire perdre notre temps", a déclaré le responsable qatari, cité dans le blog en direct de CNN, après une interview avec la chaîne américaine.

Le Qatar "réévalue tout" concernant son implication dans de futurs pourparlers sur un cessez-le-feu à Gaza et discute des prochaines étapes avec Washington, a-t-il ajouté.


SOURCE:TRT français et agences
