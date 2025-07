Une conférence convoquée par l'Assemblée générale de l’ONU s’ouvre ce lundi à New York sur l’avenir de la solution à deux États palestinien et Israélien. Elle sera co-présidée par la France et l’Arabie Saoudite.

Jeudi, le président français, Emmanuel Macron, avait annoncé qu’il reconnaîtra formellement un Etat palestinien en septembre lors de l’Assemblée générale de l’ONU. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé que d'autres pays européens confirmeraient "leur intention de reconnaître l'Etat de Palestine" lors de la conférence, sans préciser lesquels.



Après l'annonce jeudi du président français, la conférence convoquée par l'Assemblée générale des Nations unies, et coprésidée par Paris et Ryad, espère enclencher une dynamique dans ce sens.

Parmi les grandes puissances que la France aimerait convaincre de sauter le pas figure le Royaume-Uni. Mais le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a réitéré vendredi qu'une reconnaissance devait "s'inscrire dans un plan plus global", tandis que l'Allemagne ne l'envisage pas "à court terme".

Selon le décompte et les vérifications de l'AFP, au moins 142 des 193 Etats membres de l'ONU -- en comptant la France -- reconnaissent ou sont sur le point de reconnaitre l'Etat palestinien proclamé par la direction palestinienne en exil en 1988.

En 1947, une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU avait décidé le partage de la Palestine alors sous mandat britannique, en deux Etats indépendants, l'un juif et l'autre arabe. L'année suivante, l'Etat d'Israël était proclamé.

- Pas de normalisation en vue -

Depuis plusieurs décennies, la grande majorité de la communauté internationale soutient le principe d'une solution à deux Etats, israélien et palestinien, vivant côte à côte en paix et sécurité.

Mais après plus de 21 mois de guerre à Gaza, l'extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie et les velléités de responsables israéliens d'annexer ce territoire occupé, la crainte que la création d'un Etat palestinien ne soit physiquement impossible gagne du terrain.

D'où l'idée de cette conférence à laquelle sont notamment attendus le Premier ministre palestinien, Mohammad Mustafa, et plusieurs dizaines de ministres du monde entier.

La réunion intervient à un moment où "la perspective de l'existence d'un Etat de Palestine n'a jamais été aussi menacée ni aussi nécessaire", a commenté Jean-Noël Barrot.

Au-delà de créer une dynamique pour la reconnaissance de l'Etat palestinien, la conférence se concentrera sur trois autres axes: la réforme de la gouvernance de l'Autorité palestinienne, le désarmement du Hamas et son exclusion de la gouvernance palestinienne, et enfin la normalisation des relations avec Israël par les Etats arabes qui ne l'ont pas encore fait.

Aucune annonce de normalisation avec Israël n'est attendue cette semaine, selon une source diplomatique française.

- "Courage" -

La conférence "offre une opportunité unique de transformer le droit international et le consensus international en un plan réaliste, et de prouver la détermination de mettre fin à l'occupation et au conflit une fois pour toutes", a plaidé la semaine dernière l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, en réclamant du "courage".

Israël et les Etats-Unis en revanche ne participeront pas à la réunion initialement prévue en juin mais reportée en raison de la guerre en Iran.

Après le segment ministériel cette semaine, un sommet devrait suivre en septembre.



