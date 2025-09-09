Le Hamas a annoncé que cinq de ses membres, dont le fils de Khalil al-Hayya, figuraient parmi les victimes d’une frappe israélienne à Doha.

Le Qatar a confirmé de son côté la mort d'un membre de ses forces de sécurité lors de la même attaque.

L’armée israélienne a confirmé avoir “mené une frappe ciblée visant les hauts dirigeants du Hamas".



Le Qatar a condamné une "attaque israélienne lâche" contre un siège du Hamas à Doha, la qualifiant de violation du droit international.



"L'État du Qatar condamne fermement l'attaque israélienne lâche qui a visé des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du Bureau politique du Hamas à Doha, la capitale qatarie", a déclaré Majed al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, dans un message publié sur X.

Le monde condamne l'attaque israélienne à Doha

Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement condamné l'attaque, la qualifiant de "frappe odieuse visant la souveraineté et la sécurité du Qatar".

"L'attaque israélienne à Doha démontre qu'Israël a adopté l'expansionnisme et le terrorisme comme politique d'État. Il ne veut pas la paix ; il veut poursuivre la guerre", a déclaré le ministère.



Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a qualifié l’attaque de "violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale" de l'État du Golfe, exhortant toutes les parties à "œuvrer à l'instauration d'un cessez-le-feu permanent à Gaza, et non à sa destruction".

La nouvelle présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, Annalena Baerbock, a jugé les frappes aériennes israéliennes "préoccupantes" et a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres.

