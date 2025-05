Au moins 400 colons ont envahi l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa en groupes depuis la porte des Maghrébins, y ont accompli des rituels talmudiques et se sont rendus dans les cours au troisième jour de Pessah, rapporte Wafa, l’agence palestinienne de presse. En trois jours, ce sont au moins 3000 extrémistes juifs qui se sont rendus sur ce lieu.

Un colon a été vu portant une tenue de prière dans les cours d'Al-Aqsa, tandis que d'autres dansaient et chantaient près de Bab al-Asbat, où des centaines de personnes se pressaient, attendant d'être autorisées à pénétrer dans la mosquée.

La police d'occupation israélienne a imposé des restrictions strictes à l'entrée des fidèles arrivant à la mosquée, procédé aux vérifications de leurs cartes d'identité et arrêté certains d'entre eux aux portes extérieures.

Jérusalem et sa vieille ville muées en caserne militaire

La police d’occupation a transformé Jérusalem et sa vieille ville en caserne militaire, déployant des milliers de ses agents et unités spéciales dans les rues et les routes pour prévenir les incursions et les provocations des colons.

Le gouvernorat de Jérusalem, la plus haute autorité locale palestinienne de la ville, a déclaré au début de ce mois que 13 064 colons avaient pris d'assaut la mosquée au cours du premier trimestre de cette année, "effectué des visites provocatrices et exécuté des rituels talmudiques dans diverses zones de la mosquée Al-Aqsa, en violation directe du caractère sacré du lieu saint".

Ces raids interviennent dans le cadre de la Pâque juive, qui a commencé le 12 avril et se termine le 20 avril.





En 2003, la police israélienne a autorisé unilatéralement des colons à se rendre à la mosquée Al Aqsa.

Le Département des Waqfs islamiques, qui supervise la mosquée Al Aqsa et est affilié au ministère jordanien des Waqfs, s'oppose fermement aux incursions et appelle à leur cessation, mais sans aucune réactivité des autorités israéliennes.



