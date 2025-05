Des témoins oculaires ont rapporté que "des groupes de colons, accompagnés d'un important dispositif de sécurité des forces d'occupation, ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa ce matin".

Des témoins ont affirmé que "la police israélienne a été déployée dans toute la mosquée, simultanément avec le raid".

Selon le ministère palestinien des Waqfs et des Affaires religieuses, les colons ont pris d'assaut la mosquée Al Aqsa à 21 reprises au cours du mois de mars, qui coïncidait avec le mois saint de ramadan.

TRT Global - Le Hamas appelle les Palestiniens à se rendre à la mosquée Al-Aqsa pendant le Ramadan Le mouvement palestinien exhorte les fidèles à se rassembler pour prier, à rester fermes et à résister à l’occupation israélienne. 🔗

"Les organisations extrémistes telles que le Mont du Temple, en coopération avec la police d'occupation, ont intensifié leurs campagnes de provocation", a-t-il ajouté dans un rapport publié jeudi.

De son côté, le gouvernorat de Jérusalem, la plus haute autorité locale palestinienne de la ville, a déclaré samedi que 13 064 colons avaient pris d'assaut la mosquée au cours du premier trimestre de cette année et "effectué des visites provocatrices et exécuté des rituels talmudiques dans diverses zones de la mosquée Al-Aqsa, en violation directe du caractère sacré du lieu saint".

Ces raids interviennent à l’approche de la Pâque juive, qui commence le 12 avril et se termine le 20 avril.



En 2003, la police israélienne a autorisé unilatéralement des colons à prendre d’assaut la mosquée Al Aqsa.

Le Département des Waqfs islamiques, qui supervise la mosquée Al Aqsa et est affilié au ministère jordanien des Waqfs, s'oppose fermement aux incursions et appelle à leur cessation, mais sans aucune réactivité des autorités israéliennes.