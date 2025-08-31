Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue chinois, Xi Jinping, afin de discuter des relations bilatérales lors d’un sommet dans la ville portuaire chinoise de Tianjin.

La rencontre de ce dimanche s’est tenue en marge du 25ᵉ sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), les deux parties mettant l’accent sur le commerce, l’investissement et la stabilité régionale.

Le président Erdogan a déclaré que les liens économiques devaient être consolidés par des investissements durables et équilibrés, ajoutant que le commerce à lui seul ne pouvait garantir une stabilité à long terme.

“Les échanges bilatéraux doivent être soutenus par des investissements pour assurer l’équilibre et la durabilité ; il existe un potentiel énorme dans les technologies numériques, l’énergie, la santé et le tourisme, et une coordination accrue entre les entreprises chinoises pour investir en Turquie serait bénéfique”, a indiqué la présidence turque dans un communiqué.

Maintenir les mécanismes actifs