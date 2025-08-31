POLITIQUE
La technologie et les investissements au menu des discussions entre Erdogan et XI
La Turquie et la Chine ont évoqué le renforcement de leur coopération à travers le Corridor du Milieu et l’Initiative des Nouvelles Routes de la Soie.
Le président turc Erdogan avec son homologue chinois en marge du sommet de l'OCS / AA
31 août 2025

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue chinois, Xi Jinping, afin de discuter des relations bilatérales lors d’un sommet dans la ville portuaire chinoise de Tianjin.

 La rencontre de ce dimanche s’est tenue en marge du 25ᵉ sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), les deux parties mettant l’accent sur le commerce, l’investissement et la stabilité régionale.

 Le président Erdogan a déclaré que les liens économiques devaient être consolidés par des investissements durables et équilibrés, ajoutant que le commerce à lui seul ne pouvait garantir une stabilité à long terme.

“Les échanges bilatéraux doivent être soutenus par des investissements pour assurer l’équilibre et la durabilité ; il existe un potentiel énorme dans les technologies numériques, l’énergie, la santé et le tourisme, et une coordination accrue entre les entreprises chinoises pour investir en Turquie serait bénéfique”, a indiqué la présidence turque dans un communiqué.

Maintenir les mécanismes actifs

Le président Erdogan a également insisté sur une meilleure articulation entre l’initiative du Corridor du Milieu de la Turquie et le projet chinois des Nouvelles Routes de la Soie, afin de renforcer la connectivité régionale.

Les deux parties ont convenu de maintenir actifs les mécanismes de consultation, en poursuivant un dialogue régulier et une coopération institutionnelle pour consolider leur partenariat.

Soulignant les liens stratégiques entre Ankara et Pékin, Erdogan a réaffirmé son soutien au principe de “la Chine unique”.

Les dirigeants ont également examiné les crises internationales, notamment la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la situation humanitaire à Gaza, ainsi que d’éventuelles initiatives communes concernant la Syrie.

SOURCE:TRT français et agences
