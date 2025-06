Un communiqué militaire de l’armée israélienne a indiqué que des avions de chasse avaient frappé plusieurs sites et des dizaines de lanceurs de missiles sol-sol lors de ces attaques.

“Depuis ce matin, l'armée de l'air israélienne a mené des frappes basées sur le renseignement contre des sites de lancement de missiles sol-air et des radars implantés dans l'ouest de l'Iran”, a-t-il ajouté.

Les médias iraniens ont confirmé que la défense aérienne avait été activée dans les villes de Chiraz et Nahavand, à l'ouest de l'Iran.

Ils ont rapporté que plusieurs explosions avaient été entendues dans la ville d'Ispahan, au centre du pays, qui abrite plusieurs installations nucléaires, alors qu'Israël poursuit ses frappes pour le cinquième jour consécutif.



“Plusieurs explosions ont été entendues à l'est et au nord d'Ispahan et les défenses aériennes ont été activées contre les cibles hostiles”, a rapporté l'agence de presse Mehr.

Israël détecte de nouveaux missiles tirés depuis l'Iran

L'Iran a lancé mardi soir un nouveau barrage de missiles visant le centre d'Israël, ont rapporté les médias locaux.

Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs localités du Grand Tel-Aviv et des régions de Gush Dan, Sharon, Shfela et Samarie, dans le centre d'Israël, a rapporté le journal Yedioth Ahronoth. Un missile est tombé à 300 mètres du siège du Mossad à Tel Aviv.

Aucune information n'était encore disponible concernant les dégâts ou les blessés.

Les médias israéliens rapportent de leur côté que l'Iran a lancé une nouvelle vague de missiles vers Israël, déclenchant des alertes aériennes dans la région de Tel-Aviv.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis vendredi, lorsqu'Israël a lancé des frappes aériennes coordonnées sur plusieurs sites en Iran, notamment des installations militaires et nucléaires, incitant Téhéran à riposter.

Les autorités israéliennes ont déclaré qu'au moins 24 personnes ont été tuées et des centaines blessées dans des attaques de missiles iraniennes depuis vendredi.



L'Iran, pour sa part, a indiqué qu'au moins 224 personnes ont été tuées et plus de 1 000 autres blessées lors de l'assaut israélien.