Un adolescent palestinien est mort de malnutrition sévère à Gaza, conséquence directe du blocus israélien et des restrictions imposées à l’aide humanitaire, a indiqué, ce samedi, une source médicale.
L’adolescent, identifié comme Atef Abu Khater, âgé de 17 ans, a succombé à des complications dues à une faim prolongée et à l'absence d’accès à une alimentation adéquate, selon la même source.
Ce nouveau décès porte à 163 le nombre de personnes mortes de faim forcée à Gaza depuis octobre 2023, dont 93 enfants.
Israël impose un blocus sur la bande de Gaza depuis 18 ans et a fermé tous les points de passage depuis le 2 mars dernier, aggravant considérablement la situation humanitaire dans l’enclave.
En dépit des appels internationaux à un cessez-le-feu, l’armée israélienne poursuit une offensive brutale sur Gaza depuis le 7 octobre 2023, qui a coûté la vie à plus de 60 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.
Selon la plateforme Integrated Food Security Phase Classification (IPC), le “pire scénario de famine est actuellement en train de se produire à Gaza”.