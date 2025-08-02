Un adolescent palestinien est mort de malnutrition sévère à Gaza, conséquence directe du blocus israélien et des restrictions imposées à l’aide humanitaire, a indiqué, ce samedi, une source médicale.



L’adolescent, identifié comme Atef Abu Khater, âgé de 17 ans, a succombé à des complications dues à une faim prolongée et à l'absence d’accès à une alimentation adéquate, selon la même source.

Ce nouveau décès porte à 163 le nombre de personnes mortes de faim forcée à Gaza depuis octobre 2023, dont 93 enfants.