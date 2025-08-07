L’ancien joueur de l’équipe nationale palestinienne, Suleiman Al-Obaid, a été tué lors d’une attaque menée par les forces d’occupation israéliennes Gaza.

“L’ancien joueur international Suleiman Al-Obaid est tombé en martyr lors d’une attaque des forces d’occupation, alors qu’il attendait une aide humanitaire à Gaza”, a déclaré dans un communiqué, la Fédération palestinienne de football.

Âgé de 41 ans, marié et père de cinq enfants, Al-Obaid était considéré comme l’un des plus grands talents de l’histoire du football palestinien. Il poursuivait sa carrière en Cisjordanie occupée entre 2009 et 2013 après avoir brillé par ses performances à Gaza.

Attaquant et ailier talentueux, il s’est fait remarquer au début des années 2000 et est resté pendant plus de dix ans l’un des joueurs les plus admirés de Palestine.

À son retour à Gaza en 2013, Al-Obaid a joué une saison au club d’Al-Shati, avant de rejoindre le club de Gaza, puis de revenir à Al-Shati, où il a marqué 15 buts durant la saison 2016-2017.