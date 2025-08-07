L’ancien joueur de l’équipe nationale palestinienne, Suleiman Al-Obaid, a été tué lors d’une attaque menée par les forces d’occupation israéliennes Gaza.
“L’ancien joueur international Suleiman Al-Obaid est tombé en martyr lors d’une attaque des forces d’occupation, alors qu’il attendait une aide humanitaire à Gaza”, a déclaré dans un communiqué, la Fédération palestinienne de football.
Âgé de 41 ans, marié et père de cinq enfants, Al-Obaid était considéré comme l’un des plus grands talents de l’histoire du football palestinien. Il poursuivait sa carrière en Cisjordanie occupée entre 2009 et 2013 après avoir brillé par ses performances à Gaza.
Attaquant et ailier talentueux, il s’est fait remarquer au début des années 2000 et est resté pendant plus de dix ans l’un des joueurs les plus admirés de Palestine.
À son retour à Gaza en 2013, Al-Obaid a joué une saison au club d’Al-Shati, avant de rejoindre le club de Gaza, puis de revenir à Al-Shati, où il a marqué 15 buts durant la saison 2016-2017.
Il a disputé 24 matchs officiels avec l’équipe nationale palestinienne et inscrit 2 buts.
Le communiqué de la Fédération palestinienne de football rappelle que l’ancien attaquant s’est illustré tout au long de sa carrière en inscrivant plus de 100 buts, ce qui lui a valu d’être considéré comme l’une des grandes figures du football palestinien.
Il a remporté le Soulier d’or du championnat de Gaza pendant trois saisons consécutives, en 2016, 2017 et 2018.
Il est le troisième joueur de l’équipe nationale palestinienne à avoir été tué par Israël depuis le début du génocide. Mouyin Al-Maghribi et Mohammed Barakat ont été assassinés en janvier et mars 2024.
Selon la Fédération, le nombre de sportifs tués dans les attaques israéliennes contre Gaza depuis le 7 octobre 2023 s’élève désormais à 662, dont 321 footballeurs palestiniens.