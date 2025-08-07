L’organisation dénonce des attaques meurtrières ayant visé des établissements scolaires transformés en abris, où se réfugiaient des civils palestiniens déplacés par la guerre génocidaire d’Israël.

Selon HRW, ces frappes ont fait des centaines de morts parmi la population civile, sans qu’aucune preuve ne vienne étayer la présence de cibles militaires dans plusieurs des écoles visées.

L’ONG s’inquiète de l’absence de lieux sûrs pour la population gazaouie, dont la grande majorité a été déplacée à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

“Les frappes israéliennes contre des écoles abritant des familles déplacées donnent un aperçu du carnage à grande échelle perpétré par les forces israéliennes à Gaza”, a déclaré Gerry Simpson, directeur adjoint à la division Crises, conflits et armement de HRW.

Human Rights Watch affirme avoir enquêté sur plusieurs attaques spécifiques. Le 27 juillet 2024, l’école pour filles Khadija, à Deir al-Balah, a été frappée, faisant au moins 15 morts. Le 21 septembre 2024, l’école al-Zeitoun C, dans la ville de Gaza, a été bombardée, causant au moins 34 décès.

L’organisation indique n’avoir trouvé aucune preuve de la présence de combattants ou de structures militaires dans ces établissements. Les attaques, si elles sont confirmées comme délibérées et sans cibles militaires, seraient illégales au regard du droit international humanitaire, rappelle HRW.

Une “cellule spéciale” de ciblage

D’après les chiffres communiqués par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), 97 % des écoles de Gaza (547 sur 564) ont été endommagées depuis octobre 2023.

Au 18 juillet 2025, au moins 836 personnes réfugiées dans des écoles avaient été tuées et 2 527, blessées, selon l’UNRWA, l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens.