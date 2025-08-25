POLITIQUE
2 min de lecture
Gaza: Quatre journalistes tués dans une frappe israélienne contre l’hôpital Nasser à Khan Younès
D’après le bureau d’information de Gaza, 238 journalistes palestiniens avaient déjà été tués depuis le 7 octobre 2023, avant cette nouvelle attaque.
Gaza: Quatre journalistes tués dans une frappe israélienne contre l’hôpital Nasser à Khan Younès
Israël tue quatre nouveaux journalistes dans des frappes à Khan Younès / AP
25 août 2025

Quatre journalistes palestiniens, dont le cameraman de la chaîne Al Jazeera Mohamed Salama, ont été tués ce lundi lors d’un bombardement israélien visant directement le complexe médical Nasser, à Khan Younès, dans le sud de Gaza.

Parmi les victimes figurent également le photographe Hossam al-Masri, la journaliste Mariam Abou Deqqa, ainsi qu’un autre reporter local nommé Moad Abou Taha.

Une frappe contre un hôpital déjà saturé

Selon le ministère de la Santé à Gaza, le raid israélien a ciblé le quatrième étage de l’hôpital Nasser, avant qu’une deuxième attaque ne frappe l’immeuble “al-Yassine” à l’intérieur du complexe, au moment où les équipes de secours tentaient d’évacuer les blessés et de récupérer les corps.

Le bombardement a également causé la mort de 11 autres Palestiniens et fait des dizaines de blessés. Les secouristes de la  défense civile ont eux-mêmes été touchés : un d’entre eux a été tué et sept autres grièvement blessés lors de l’opération de sauvetage.

La presse dans le viseur

Recommandé

L’assassinat de ces quatre journalistes vient s’ajouter à une longue liste déjà tragique. D’après le bureau d’information de Gaza, 238 journalistes palestiniens avaient déjà été tués depuis le 7 octobre 2023, avant cette nouvelle attaque. Parmi eux, les reporters d’Al Jazeera Anas al-Sharif et Mohamed Qreiqa, tombés avec quatre de leurs collègues lors de frappes précédentes.

Le Syndicat des journalistes palestiniens a dénoncé un “crime de guerre prémédité”, soulignant que les journalistes étaient parfaitement identifiés comme tels et que leur travail consistait uniquement à documenter la réalité des attaques.

Les ONG internationales de défense des journalistes, dont le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et Reporters sans frontières (RSF), rappellent que Gaza est devenu “l’endroit le plus dangereux au monde pour exercer le métier de journaliste”. Ces organisations accusent Israël de cibler systématiquement les professionnels des médias afin de “réduire au silence les témoins du génocide en cours”.

Depuis le 7 octobre 2023, les bombardements israéliens sur Gaza ont fait plus de 62 000 morts, en majorité des femmes et des enfants, ainsi que 158 000 blessés, selon les chiffres du ministère de la Santé. Plus de 9 000 autres personnes, encore sous les décombres, sont portées disparues et des centaines de milliers d’habitants ont été déplacés.

Les Nations unies alertent désormais sur un effondrement total du système de santé à Gaza, les hôpitaux étant ciblés, détruits ou privés de carburant et de matériel médical.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us