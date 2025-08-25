Quatre journalistes palestiniens, dont le cameraman de la chaîne Al Jazeera Mohamed Salama, ont été tués ce lundi lors d’un bombardement israélien visant directement le complexe médical Nasser, à Khan Younès, dans le sud de Gaza.

Parmi les victimes figurent également le photographe Hossam al-Masri, la journaliste Mariam Abou Deqqa, ainsi qu’un autre reporter local nommé Moad Abou Taha.

Une frappe contre un hôpital déjà saturé

Selon le ministère de la Santé à Gaza, le raid israélien a ciblé le quatrième étage de l’hôpital Nasser, avant qu’une deuxième attaque ne frappe l’immeuble “al-Yassine” à l’intérieur du complexe, au moment où les équipes de secours tentaient d’évacuer les blessés et de récupérer les corps.

Le bombardement a également causé la mort de 11 autres Palestiniens et fait des dizaines de blessés. Les secouristes de la défense civile ont eux-mêmes été touchés : un d’entre eux a été tué et sept autres grièvement blessés lors de l’opération de sauvetage.

La presse dans le viseur