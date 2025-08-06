“Le camion s'est renversé alors que des centaines de civils attendaient de l'aide alimentaire dans la zone de Nousseirat, dans le centre de Gaza”, a déclaré le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

"Le camion avait été contraint par l'armée israélienne d'emprunter des routes dangereuses, qui avaient auparavant été bombardées" et étaient en mauvais état, a-t-il expliqué.

"Malgré la récente autorisation limitée de quelques camions d'aide, l'occupant entrave délibérément le passage sûr et la distribution de cette aide. Elle oblige les conducteurs à emprunter des itinéraires surchargés de civils affamés qui attendent depuis des semaines les produits de première nécessité", a accusé dans un communiqué mercredi matin le gouvernement de Gaza.

A cause de ce "comportement délibéré et criminel”, a expliqué le gouvernement, ”des foules désespérées se ruent sur les camions et s'emparent de leur contenu par la force".

Selon le gouvernement, 20 civils ont été tués et des dizaines ont été blessés.

Mahmoud Bassal avait également annoncé mardi la mort de 83 personnes tuées par des tirs israéliens au cours de divers incidents dans le territoire palestinien, dont 58 qui attendaient des distributions d'aide alimentaire.

Selon le porte-parole de la Défense civile, 30 personnes sont mortes sous les tirs près d'un centre d'aide près de la ville de Khan Younès, dans le sud de Gaza.

Vingt autres personnes ont été tuées et une centaine blessées par des tirs israéliens à Zikim, dans le nord de Gaza, point d’entrée d’une partie de l'aide autorisée par l'armée israélienne, a affirmé M. Bassal.

Huit personnes ont également été tuées et 21 blessées par des tirs dans le centre de la ville de Gaza, alors qu’elles attendaient des vivres.