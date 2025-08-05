Ce mardi, l'ancien ambassadeur d'Israël en France Elie Barnavi et l'historien Vincent Lemire ont exhorté Emmanuel Macron à prendre des sanctions contre Israël, soulignant "l'urgence absolue" de telles mesures face à la situation humanitaire désastreuse de la population et des otages israéliens à Gaza.

"Monsieur le Président, si des sanctions immédiates ne sont pas imposées à Israël, vous finirez par reconnaître un cimetière. Il faut agir maintenant pour que la nourriture et les soins puissent entrer massivement à Gaza", écrivent-ils dans une tribune publiée, ce même mardi, dans le quotidien français Le Monde.

"Vous le savez, seules des sanctions immédiates et concrètes pèseront sur l'opinion publique israélienne et donc sur le gouvernement israélien, pour modifier vraiment la situation. Pour faire cesser la famine, pour un cessez-le-feu permanent, pour la libération de tous les otages, pour la protection des Palestiniens de Cisjordanie occupée, pour sauver Israël contre lui-même", poursuivent-ils.

Ils estiment que "l'excuse de l'absence de consensus européen ne tient plus" alors que le président français a créé un "élan diplomatique" le 24 juillet en annonçant que la France reconnaîtrait un État de Palestine lors de l'assemblée générale de l'ONU en septembre, avant d'être rejoint notamment par le Royaume-Uni et le Canada.



"Vous pouvez initier et entraîner une coalition de volontaires parmi les Etats européens. Vous devez agir maintenant, car il y a urgence absolue", insistent Elie Barnavi et Vincent Lemire, mentionnant l'appel à l'annexion de la Cisjordanie occupée voté par le Parlement israélien le 23 juillet, "par 71 voix contre 13".

"Deux poids deux mesures" de l’UE