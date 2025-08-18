Le fonds souverain, fort de 2 000 milliards de dollars d’actifs, n'a pas encore révélé le nom des entreprises qu'il a décidé d'exclure, mais a indiqué que celles-ci seraient rendues publiques, ainsi que les raisons spécifiques pour chacune, une fois le processus de désinvestissement terminé.

Cette annonce fait suite à un examen urgent lancé ce mois-ci, après les révélations d’un journal norvégien selon lesquelles le fonds détenait des participations dans un groupe israélien spécialisé dans les moteurs à réaction, qui fournit des services aux forces armées israéliennes, notamment la maintenance d'avions de combat.

Le conseil d'éthique du fonds a déclaré qu'il continuerait à évaluer la situation des entreprises israéliennes chaque trimestre.

Le fonds a également vendu séparément des participations dans plusieurs autres entreprises qui ne faisaient pas partie de l'examen éthique, a-t-il déclaré, à la suite d'une décision prise la semaine dernière de ne conserver que des actions dans les entreprises israéliennes incluses dans son indice de référence.



