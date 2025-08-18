EUROPE
La Norvège se désengage du capital de six nouvelles entreprises israéliennes
Le fonds souverain norvégien a annoncé lundi l’exclusion de six nouvelles entreprises israéliennes de son portefeuille. Ce fonds d’investissements mène actuellement un examen éthique de ses investissements israéliens au regard de la situation à Gaza.
Le ministre des Finances, Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse à la banque Norges à Oslo. / AFP
18 août 2025

Le fonds souverain, fort de 2 000 milliards de dollars d’actifs, n'a pas encore révélé le nom des entreprises qu'il a décidé d'exclure, mais a indiqué que celles-ci seraient rendues publiques, ainsi que les raisons spécifiques pour chacune, une fois le processus de désinvestissement terminé.

Cette annonce fait suite à un examen urgent lancé ce mois-ci, après les révélations d’un journal norvégien selon lesquelles le fonds détenait des participations dans un groupe israélien spécialisé dans les moteurs à réaction, qui fournit des services aux forces armées israéliennes, notamment la maintenance d'avions de combat.

Le conseil d'éthique du fonds a déclaré qu'il continuerait à évaluer la situation des entreprises israéliennes chaque trimestre.

Le fonds a également vendu séparément des participations dans plusieurs autres entreprises qui ne faisaient pas partie de l'examen éthique, a-t-il déclaré, à la suite d'une décision prise la semaine dernière de ne conserver que des actions dans les entreprises israéliennes incluses dans son indice de référence.


Silence israélien au sujet de la Norvège

Il est à souligner qu’Israël est resté très silencieux après l’annonce, la semaine dernière, du désengagement du fonds souverain norvégien de onze entreprises israéliennes à cause de leur lien avec la guerre menée à Gaza.

La presse israélienne a qualifié cette décision de politique et “très troublante”.

Des analystes israéliens ont, quant à eux, suggéré que le silence du gouvernement Netanyahu traduisait sa crainte de voir la prise de position norvégienne conforter le mouvement de boycott BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions) créé en 2005 et qui, depuis le début de la guerre, dénonce les entreprises qui investissent en Cisjordanie occupée ou soutiennent l’effort de guerre israélien à Gaza.

En RelationTRT Global - La Norvège ouvre officiellement ses relations diplomatiques avec l'État de Palestine

Le mouvement a, entre autres, dénoncé les entreprises Carrefour,  Starbucks, AXA, ou encore la banque BNP Paribas et Samsung Next. Sous la pression de la campagne, le conglomérat sud-coréen a récemment annoncé qu’il renonçait à investir en Israël.

SOURCE:TRT français et agences
