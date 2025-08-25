MOYEN-ORIENT
Israël: la pression populaire s’intensifie pour un accord à Gaza
Une journée nationale de mobilisation populaire est prévue mardi pour exiger la fin de la guerre à Gaza. Le chef d’état-major israélien appelle lui le Premier ministre à accepter un accord pour la libération des otages.
Des résidents essaient de sauver des personnes coincées sour les décombres après une frappe sur une maison dans le quartier de Karama à Gaza-city / AA
25 août 2025

L’armée israélienne est loin d’être convaincue par les plans militaires du gouvernement. Dernier signe de doute en date, l’appel lancé par le chef d’état major en personne Eyal Zamir. 


Celui-ci a appelé dimanche le Premier ministre Netanyahu à accepter un accord d'échanges de prisonniers. Jeudi, le Premier ministre a demandé des négociations pour la libération de tous les otages, tout en indiquant poursuivre les attaques sur la ville de Gaza pour en prendre le contrôle.

Selon Zamir, le projet d’occupation de la ville de Gaza met en danger la vie des otages restants. Il reste encore 50 otages dont une vingtaine seraient encore vivants.
Israël n’a jamais répondu à la proposition de cessez-le-feu négocié par le Qatar et l’Egypte qui prévoit 60 jours de cessez-le-feu et l’échange d’otages contre des prisonniers. A contrario, le ministre de la Défense a approuvé vendredi le plan d’occupation de la ville de Gaza en promettant un déluge de feu et l’expulsion de la population.

Les attaques se concentrent pour l’instant sur les quartiers périphériques de la ville de Gaza où un millier de maisons ont été détruites.

Les familles d’otages annonce une journée d’action

Le Forum des familles des otages et disparus a annoncé qu’il organiserait mardi une “journée de lutte” nationale pour demander un accord garantissant la libération des otages. Des manifestants se rendront devant l’ambassade américaine à Tel Aviv, puis ils se rendront sur les principaux carrefours du pays pour revendiquer le retour des otages. Des marches nationales sont prévues dans tout le pays avant un grand rassemblement qui sera organisé place des Otages entre 14 et 17h00.

Le Forum des familles des otages et des disparus a déjà organisé dimanche des manifestations devant les résidences de plusieurs ministres du gouvernement indiquant que ce gouvernement ne recevra "aucun pardon" s'il torpille les efforts d'accord sur les otages et l’exhorte à accepter l'accord proposé et approuvé par le Hamas.

Un des chefs de l'opposition israélienne, Benny Gantz, a appelé samedi le Premier ministre israélien, à former un gouvernement temporaire pour récupérer les 50 otages.

Israël a tué 62 700 Palestiniens depuis octobre 2023.

SOURCE:TRT français et agences
