Israël: les familles d’otages lancent une semaine de mobilisation contre Netanyahu
Les familles dénoncent une stratégie de “pourrissement” visant à enterrer toute perspective d’accord.
les familles d’otages lancent une semaine de mobilisation contre Netanyahu / AP
24 août 2025

Les familles des Israéliens retenus à Gaza sont passées à l’offensive. Elles ont annoncé le lancement d’une semaine d’escalade des protestations, accusant Benjamin Netanyahu et son gouvernement de bloquer délibérément tout accord d’échange avec le Hamas, alors même que l’armée intensifie ses opérations pour s’emparer de la ville de Gaza.

Ministres pris pour cible, routes bloquées

Samedi soir, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant les domiciles de plusieurs membres du cabinet restreint, dont celui du ministre de la Défense Israel Katz. À Jérusalem, ils ont bloqué des artères principales, et sur la route n°1 reliant Tel Aviv à Jérusalem, des protestataires ont paralysé la circulation.

“Nous exigeons la fin de la guerre et le retour des otages”, scandaient-ils, brandissant des pancartes accusant Netanyahu d’obstruction délibérée.

Dans un communiqué, les familles dénoncent une stratégie de pourrissement visant à enterrer toute perspective d’accord.

“Sacrifier nos enfants sur l’autel d’une guerre éternelle signifie perdre à jamais la voie de sortie”, déclarent-elles.

Elles promettent une mobilisation continue jusqu’à la journée nationale de solidarité mardi prochain, qui devrait marquer un nouveau point culminant de la contestation.

 Divisions politiques et crise de confiance

 Cette colère amplifie les fractures déjà béantes au sein de la classe politique israélienne. L’opposition accuse Netanyahu d’utiliser la guerre comme levier de survie politique, au détriment d’une négociation urgente pour libérer les otages.

Même à l’intérieur du cabinet de guerre, des voix critiques se font entendre : certains ministres jugent intenable la position actuelle qui privilégie l’option militaire tout en repoussant les efforts de médiation.

Pendant ce temps, l’armée israélienne annonce progresser dans son plan de prise de Gaza City. Les forces terrestres avancent et multiplient les frappes aériennes, qui ont tué au moins 63 Palestiniens en 24 heures, dont des enfants et des demandeurs d’aide.

Le ministre de la Défense Israel Katz a explicitement appelé à la “destruction totale” de la ville, une déclaration que le Hamas a immédiatement qualifiée de “confession d’un crime équivalant à un nettoyage ethnique”.

 


SOURCE:TRT français et agences
