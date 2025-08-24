Les familles des Israéliens retenus à Gaza sont passées à l’offensive. Elles ont annoncé le lancement d’une semaine d’escalade des protestations, accusant Benjamin Netanyahu et son gouvernement de bloquer délibérément tout accord d’échange avec le Hamas, alors même que l’armée intensifie ses opérations pour s’emparer de la ville de Gaza.

Ministres pris pour cible, routes bloquées

Samedi soir, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant les domiciles de plusieurs membres du cabinet restreint, dont celui du ministre de la Défense Israel Katz. À Jérusalem, ils ont bloqué des artères principales, et sur la route n°1 reliant Tel Aviv à Jérusalem, des protestataires ont paralysé la circulation.

“Nous exigeons la fin de la guerre et le retour des otages”, scandaient-ils, brandissant des pancartes accusant Netanyahu d’obstruction délibérée.

Dans un communiqué, les familles dénoncent une stratégie de pourrissement visant à enterrer toute perspective d’accord.

“Sacrifier nos enfants sur l’autel d’une guerre éternelle signifie perdre à jamais la voie de sortie”, déclarent-elles.

Elles promettent une mobilisation continue jusqu’à la journée nationale de solidarité mardi prochain, qui devrait marquer un nouveau point culminant de la contestation.