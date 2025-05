Les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué dimanche au moins 80 Palestiniens supplémentaires, portant le bilan des victimes du génocide israélien depuis octobre 2023 à 50 357, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Un communiqué du ministère indique que 53 victimes ont été transportées dans les hôpitaux de Gaza dimanche, premier jour de la fête de l'Aïd el-Fitr.

114 400 blessés depuis octobre 2023

Le ministère ajoute qu’au cours des dernières 48 heures 305 blessés supplémentaires ont également été transférés vers des hôpitaux, portant le nombre de blessés à 114 400 lors des attaques israéliennes.

“De nombreuses victimes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes, les secours ne parvenant pas à les atteindre”, ajoute le ministère.

Le 18 mars, en violation d’un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers entré en vigueur en janvier, l'armée israélienne a lancé une campagne aérienne surprise sur la bande de Gaza, tuant depuis plus de 1 000 personnes et en blessant près de 2 400 autres. .

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.

