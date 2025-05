La dernière escalade des tensions entre l’Inde et le Pakistan du 7 au 11 mai dernier, qui a fait plus de 70 morts dont 15 soldats, a dépassé la rivalité séculaire entre les deux pays.

Elle a également mis en lumière la compétition stratégique entre le groupe français Dassault aviation et le constructeur chinois d'aéronautique CAC.

Dassault est devenu le fournisseur préféré de l'armée de l’air indienne en avions de chasse de marque Rafale. Elle possède déjà 36 avions de cette marque commandés en 2016.

De plus, le 28 avril dernier, Paris et Delhi ont encore paraphé un nouvel accord en vue de la livraison de 26 avions de combat rafales à la marine indienne, rapporte le ministère français des Affaires étrangères. “Avec ce nouveau contrat, l’Inde cumule désormais 62 commandes de Rafale”, souligne Le Figaro.

De son côté, le Pakistan a jeté son dévolu sur le groupe chinois Chengdu Aircraft Corporation (CAC), le constructeur des avions de combat pakistanais J-10C et JF-17.



C’est dire qu’au-delà de la récente confrontation entre l’Inde et le Pakistan, une rivalité plus large se joue en toile de fond : celle entre la France et la Chine, incarnée par leurs constructeurs d’avions de combat respectifs, Dassault Aviation et Chengdu Aircraft Corporation (CAC).

L’action de Dassault chute

L’annonce de la perte d’un avion rafale indien a suscité de vives préoccupations au sein de l’opinion publique indienne notamment et chez certains responsables français.

“Si des avions ont été perdus, c’est certainement un revers. Si des Rafale ont été perdus, c’est un revers encore plus important et cela ternit, bien sûr, l’image de l’opération indienne. Perdre des avions n’est jamais une bonne chose, mais perdre des avions alors que vous essayez de mener une opération clairement planifiée, répétée et préparée est forcément douloureux et embarrassant”, estime Sushant Singh, ancien militaire de l’armée indienne et analyste stratégique interrogé par Le Monde.

La chaîne américaine CNN a rapporté pour sa part, qu'un haut responsable des services de renseignement français lui avait confirmé que le Pakistan avait abattu un Rafale. Les autorités françaises chercheraient à savoir si plusieurs avions du même type avaient subi le même sort.

Ce serait ‘’la première fois qu'un avion de chasse sophistiqué de fabrication française est perdu en situation de combat’’, a souligné CNN.

Pour Fréderic Lert, spécialiste de l'aviation militaire, interrogé par le journal français Capital, il s’agit d’un “revers opérationnel” allant du renseignement à la guerre électronique, en passant par les règles d’engagement et la formation des pilotes.

Le marché financier a aussitôt réagi. L’action de Dassault Aviation a chuté de 3,3% en 48 heures après les déclarations du Pakistan selon lesquelles il aurait abattu plusieurs avions de chasse indiens, dont des Rafale, au premier jour de l’escalade militaire avec l’Inde.

En revanche, les actions du groupe chinois Chengdu Aircraft Corporation (CAC), le constructeur des avions de combat pakistanais J-10C et JF-17, qui auraient été utilisés pour abattre les avions indiens, ont enregistré une hausse de plus de 30%.

Depuis 2015, 285 Rafale ont été vendus à 7 pays : Qatar (36), Inde (36), Égypte (55), Grèce (24 dont 12 appareils d'occasion), Émirats arabes unis (80), Indonésie (42) et Croatie (12 appareils d’occasion).

