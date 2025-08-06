Rassemblés devant les bureaux de NBC, Fox News, MSNBC, The Hill et d'autres médias, les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire “Stop à la complicité des médias dans le génocide” et “Les médias mentent, Gaza meurt”.
“Depuis plus de 22 mois, Gaza subit des attaques incessantes, qui ont fait des dizaines de milliers de morts, dont beaucoup d'enfants”, a déclaré l'organisatrice Hazami Barmada. “Pourtant, de nombreux médias continuent de rester silencieux, évasifs ou complices”, déplore-t-elle.
“Ce qui sort de ce bâtiment façonne les récits auxquels le monde croit, et à l'heure actuelle, ces récits tuent des gens”, a poursuivi Barmada.
Elle a, à ce titre, critiqué la couverture médiatique qui utilise un langage passif tel que “les gens meurent de faim” au lieu de dire “Israël affame les gens”, ajoutant que cela normalise les nombreux décès liés à la famine. Cette couverture marginalise les voix palestiniennes, a-t-elle dit.
Des médias occidentaux globalement pro-israéliens
En 2024, dix journalistes qui ont couvert la guerre à Gaza pour CNN, la chaîne américaine, et pour la chaîne britannique BBC, révélaient à Al Jazeera que les rédactions ont systématiquement favorisé depuis le 7 octobre une couverture pro-israélienne.
CNN, BBC, The New York Times ont été critiqués depuis le 7 octobre pour leur couverture très partiale, leur choix de mots et le manque total d’équilibre dans le choix des invités ou des personnes interviewées.
En janvier 2025, le journal français l’Humanité a indiqué, en se basant sur les recherches faites par Techforpalestine et son outil de décomptage des médias, que sur 13 394 articles publiés dans les cinq principaux médias français, le mot “Palestine” apparaît dans moins de la moitié des articles consacrés à la guerre menée par Israël à Gaza.
Israël a tué plus de 61 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023.
La campagne militaire brutale d'Israël a dévasté l'enclave, effondré son système de santé et provoqué une pénurie alimentaire généralisée.
Israël maintient un blocus sur Gaza depuis 18 ans et, depuis le 2 mars, a fermé tous les points de passage frontaliers, bloquant l'entrée de l'aide humanitaire et aggravant les conditions de vie déjà désastreuses dans l'enclave.