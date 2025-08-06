Rassemblés devant les bureaux de NBC, Fox News, MSNBC, The Hill et d'autres médias, les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire “Stop à la complicité des médias dans le génocide” et “Les médias mentent, Gaza meurt”.

“Depuis plus de 22 mois, Gaza subit des attaques incessantes, qui ont fait des dizaines de milliers de morts, dont beaucoup d'enfants”, a déclaré l'organisatrice Hazami Barmada. “Pourtant, de nombreux médias continuent de rester silencieux, évasifs ou complices”, déplore-t-elle.

“Ce qui sort de ce bâtiment façonne les récits auxquels le monde croit, et à l'heure actuelle, ces récits tuent des gens”, a poursuivi Barmada.

Elle a, à ce titre, critiqué la couverture médiatique qui utilise un langage passif tel que “les gens meurent de faim” au lieu de dire “Israël affame les gens”, ajoutant que cela normalise les nombreux décès liés à la famine. Cette couverture marginalise les voix palestiniennes, a-t-elle dit.





Des médias occidentaux globalement pro-israéliens