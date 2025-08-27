Le président français Emmanuel Macron retrouve ce mercredi ses ministres pour le premier Conseil de rentrée, dans un climat de fortes tensions politiques et financières qui place son gouvernement au bord du précipice. L’exécutif joue son avenir à moins de deux semaines d’un vote de confiance décisif à l’Assemblée nationale.

Après sa parenthèse estivale au fort de Brégançon, le chef de l’État revient aux affaires dans un contexte d’extrême fragilité. Le Premier ministre François Bayrou a confirmé lundi qu’il engagera, le 8 septembre, la responsabilité de son gouvernement sur la question budgétaire et la dette publique, évaluée à 114 % du PIB — un niveau record qui alarme Bruxelles et les marchés.

Pour rendre ce pari possible, le Conseil des ministres doit entériner, ce mercredi, la délibération nécessaire à l’organisation du vote et ouvrant la voie à la session parlementaire extraordinaire. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, en exposera les conclusions en fin de matinée.

Bayrou sur la défensive

Le chef du gouvernement sait que l’exercice sera périlleux. Les oppositions, de la gauche à l’extrême droite, ont déjà annoncé leur refus de voter la confiance. Le RN, par la voix de Jordan Bardella, est allé plus loin mardi en exigeant du président une “dissolution” ou une “démission” pour “sortir de l’impasse”.

Isolé, François Bayrou s’efforce de galvaniser sa majorité. Mardi, il a promis de se battre “comme un chien” pour défendre son plan d’économies de 44 milliards d’euros, tout en appelant les députés à la “responsabilité” face au “chaos” que provoquerait, selon lui, une chute du gouvernement. Mais les sondages ne plaident pas en sa faveur : seuls 27 % des Français souhaitent son maintien.

La stabilité de l’exécutif dépend en grande partie des voix des Républicains, mais elles sont loin d’être acquises. Au sein du groupe LR, les divergences demeurent vives, malgré les mises en garde de Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur et président du parti, qui redoute un rejet “contraire aux intérêts de la France”.