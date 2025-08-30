TURQUIE
2 min de lecture
Turquie: l’édition “Patrie bleue” de Teknofest accueille une série d’événements variés
Teknofest est le plus grand événement technologique au monde, avec à ce jour 10 millions de visiteurs et 5 millions de participants aux compétitions.
Turquie: l’édition “Patrie bleue” de Teknofest accueille une série d’événements variés
Le festival propose des forums et des compétitions autour des technologies navales et sous-marines de pointe. / AA
30 août 2025

Vendredi, divers événements ont été organisés dans le cadre de l’édition maritime de Teknofest, le plus grand festival mondial de l’aéronautique et de la technologie, qui se tient à l’arsenal naval d’Istanbul.

Le festival propose des forums et des compétitions autour des technologies navales et sous-marines de pointe.

Ouvert jeudi, l’événement est accessible au public les 30 et 31 août.

Par ailleurs, le concours des systèmes sous-marins autonomes a été organisé pour la huitième fois cette année, sous la coordination d’Aselsan.

Sur 2 351 candidats, 42 équipes finalistes s’affrontent dans des missions telles que le sauvetage du sous-marin historique Dumlupinar, le suivi des câbles sous-marins ou encore la recherche de trésors perdus. Les lauréats recevront des prix allant jusqu’à 6 113 dollars (250 000 TL), ainsi que des distinctions spéciales pour la conception, le logiciel et l’esprit d’équipe.

Recommandé

Les participants ont souligné l’importance de développer des technologies nationales pour la vision maritime de la Turquie, dite de la “Patrie bleue”, en évoquant les défis de l’ingénierie sous-marine et l’importance de renforcer les capacités maritimes locales.

Teknofest “Patrie bleue” se poursuit jusqu’au 31 août, avec des compétitions dans les domaines des véhicules sous-marins autonomes, des véhicules de surface sans équipage et des fusées sous-marines — attirant au total près de 2 700 candidatures d’équipes.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us