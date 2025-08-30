Vendredi, divers événements ont été organisés dans le cadre de l’édition maritime de Teknofest, le plus grand festival mondial de l’aéronautique et de la technologie, qui se tient à l’arsenal naval d’Istanbul.



Le festival propose des forums et des compétitions autour des technologies navales et sous-marines de pointe.

Ouvert jeudi, l’événement est accessible au public les 30 et 31 août.

Par ailleurs, le concours des systèmes sous-marins autonomes a été organisé pour la huitième fois cette année, sous la coordination d’Aselsan.



Sur 2 351 candidats, 42 équipes finalistes s’affrontent dans des missions telles que le sauvetage du sous-marin historique Dumlupinar, le suivi des câbles sous-marins ou encore la recherche de trésors perdus. Les lauréats recevront des prix allant jusqu’à 6 113 dollars (250 000 TL), ainsi que des distinctions spéciales pour la conception, le logiciel et l’esprit d’équipe.