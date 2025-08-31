L’aviation israélienne a mené ce dimanche de nouvelles frappes aériennes sur le sud du Liban, ciblant selon l’armée israélienne des “infrastructures souterraines du Hezbollah” dans la zone de la crête de Beaufort. Ces attaques constituent une nouvelle violation des ententes de cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Liban, accentuant les craintes d’une reprise d’escalade à la frontière.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a affirmé que le site visé représentait une violation des “compréhensions” établies entre les deux pays, sans donner plus de détails sur la nature des infrastructures.

L’agence officielle de l’information libanaise (ANI) a rapporté de son côté que deux frappes avaient touché les zones d’Ali al-Taher et les abords de Kafr Tibnit, dans le Haut-Nabatiyeh. L’intensité des explosions a provoqué des secousses ressenties dans les habitations environnantes, semant la panique parmi les habitants.

L’agence a ajouté qu’un missile s’était abattu sur la route de Darb al-Qamar, près de Mifdoun, sans toutefois exploser, ce qui aurait pu causer des pertes humaines importantes. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.

Beyrouth dénonce une atteinte à la souveraineté

Le gouvernement libanais a immédiatement dénoncé les frappes, les qualifiant de “violation flagrante de la souveraineté nationale” et de menace directe à la stabilité du pays. Des sources officielles à Beyrouth ont appelé la communauté internationale à contraindre Israël à respecter ses engagements dans le cadre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée après la guerre de 2006.