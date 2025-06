Les États membres de l'UE discutent des moyens d'influencer Israël en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, a déclaré jeudi soir le chancelier allemand Friedrich Merz.

S'adressant aux journalistes après une série de réunions avec les dirigeants européens à Bruxelles qui ont duré plus de 16 heures, M. Merz a déclaré que les pays de l'UE étaient préoccupés par la situation humanitaire dans la bande de Gaza.

“Nous avons discuté très intensément des différentes possibilités qui s'offrent à nous, avec les Américains, pour influencer Israël afin d’obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le Conseil européen a une position très claire à ce sujet dans le document final”, a déclaré M. Merz.

“Personne n'a contesté notre volonté d'aller dans cette direction. Nous sommes parvenus à cette décision par consensus. Le Conseil européen a donc une position claire sur Israël”, a-t-il ajouté.

Aggravation de la crise humanitaire

Dans les conclusions du sommet de l'UE publiées jeudi soir, les dirigeants européens ont déploré l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la libération inconditionnelle de tous les otages.

Ils ont également exhorté Israël à “respecter pleinement” ses obligations en vertu du droit international et à assurer la protection des civils et des travailleurs humanitaires, ainsi que des infrastructures civiles, notamment les hôpitaux, les écoles et les installations des Nations Unies.

Cependant, malgré les appels de l'Espagne et de l'Irlande à suspendre l'accord commercial de l'UE avec Israël en raison de sa violation des obligations en matière de droits humains dans les territoires palestiniens occupés, la proposition n'a pas obtenu le soutien unanime de tous les dirigeants.

Depuis le lancement par Israël de sa campagne militaire à Gaza en 2023, plus de 56 000 Palestiniens ont été tués et plus de 100 000 autres blessés, pour la plupart des femmes et des enfants.

Israël fait actuellement l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour ses actions à Gaza, où au moins 1,9 million de Palestiniens restent déplacés et sont confrontés à de graves pénuries de nourriture, de fournitures médicales et d'autres produits de première nécessité.

