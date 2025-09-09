L'armée israélienne a mené une frappe aérienne au Qatar, ciblant un quartier résidentiel abritant de hauts responsables des négociations de paix du Hamas.

Cette attaque constitue la dernière atteinte israélienne à l'intégrité territoriale et à la souveraineté d'un pays du Moyen-Orient, une attaque qui, selon les médias israéliens, aurait été approuvée par les États-Unis.

Le Qatar, allié majeur des États-Unis qui abrite la base aérienne d'Al-Udeid, a immédiatement condamné "l'attaque israélienne lâche qui a visé des immeubles résidentiels abritant plusieurs membres du bureau politique du Hamas à Doha, la capitale qatarie".

Doha a affirmé qu'elle ne tolérerait pas "ce comportement irresponsable d'Israël et son atteinte continue à la sécurité régionale, ainsi que toute action visant sa sécurité et sa souveraineté".

Négociation de cessez-le-feu

Le Hamas a déclaré que ses négociateurs discutaient de la proposition de cessez-le-feu du président américain Donald Trump, qualifiée par ce dernier d'ultimatum lancé au mouvement de résistance palestinien, avant qu'Israël n'accélère son génocide dans toute la bande de Gaza.

Le Hamas a dénoncé une "tromperie" destinée à attirer ses négociateurs à une réunion en vue de faciliter une attaque israélienne.



L'agence de presse Reuters a indiqué que des sources du Hamas avaient indiqué que la délégation négociant un cessez-le-feu avait survécu à l'attaque israélienne.

L'ambassade des États-Unis à Doha a émis un ordre de confinement pour ses ressortissants suite aux frappes, marquant la première réponse officielle des États-Unis, bien qu'aucun commentaire direct sur les informations antérieures n'ait été rendu public.

Feu vert de Washington ?

De nombreux médias israéliens et internationaux indiquent que l'opération – décrite par Israël comme une "frappe précise" ciblant de hauts responsables du Hamas, dont le négociateur en chef Khalil al-Hayya – a été coordonnée ou approuvée par l'administration américaine du président Trump.