Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a annoncé samedi être parvenu à un consensus avec la Turquie sur les moyens de faire face aux crises persistantes qui affectent la région, à l’issue d’une rencontre avec son homologue turc Hakan Fidan à El-Alamein, en Égypte.

Lors d’une conférence de presse conjointe, Abdelatty a décrit la phase actuelle des relations entre l’Égypte et la Turquie comme “un moment important d’alignement stratégique”.



Les ministres ont confirmé leur “engagement à unir leurs efforts et à utiliser tous les moyens disponibles pour contrer le plan d’occupation israélien et ses répercussions”, a précisé le responsable égyptien.