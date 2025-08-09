Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a annoncé samedi être parvenu à un consensus avec la Turquie sur les moyens de faire face aux crises persistantes qui affectent la région, à l’issue d’une rencontre avec son homologue turc Hakan Fidan à El-Alamein, en Égypte.
Lors d’une conférence de presse conjointe, Abdelatty a décrit la phase actuelle des relations entre l’Égypte et la Turquie comme “un moment important d’alignement stratégique”.
Les ministres ont confirmé leur “engagement à unir leurs efforts et à utiliser tous les moyens disponibles pour contrer le plan d’occupation israélien et ses répercussions”, a précisé le responsable égyptien.
Réunion d’urgence de l’OCI
Fidan a indiqué que la Turquie convoquerait une réunion d’urgence de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) pour discuter du projet israélien d’occuper entièrement Gaza.
“Concernant le plan israélien sur Gaza, en tant que président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, nous avons décidé de convoquer l’organisation à une réunion”, a déclaré Fidan aux journalistes.
Il a également condamné les intentions d’Israël : “Nous rejetons totalement l’intention d’Israël d’occuper entièrement Gaza ; ce plan représente une nouvelle phase de sa politique expansionniste et génocidaire”.
Et d’ajouter : “La Turquie et l’Égypte continuerons à s’opposer à de tels scénarios”
Mettant en avant les efforts humanitaires, Fidan a précisé : “Nous avons envoyé à ce jour environ 102 000 tonnes d’aide humanitaire à nos frères de Gaza. Nous remercions l’Égypte pour sa coopération étroite dans l’acheminement de cette aide”.