TURQUIE
2 min de lecture
La Turquie et l’Égypte rejettent le plan d’occupation de Gaza
Les deux pays s’engagent à agir de concert pour relever les défis au Moyen-Orient, a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères.
La Turquie et l’Égypte rejettent le plan d’occupation de Gaza
Fidan a indiqué que la Turquie convoquerait une réunion d’urgence de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) / AA
9 août 2025

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a annoncé samedi être parvenu à un consensus avec la Turquie sur les moyens de faire face aux crises persistantes qui affectent la région, à l’issue d’une rencontre avec son homologue turc Hakan Fidan à El-Alamein, en Égypte.

Lors d’une conférence de presse conjointe, Abdelatty a décrit la phase actuelle des relations entre l’Égypte et la Turquie comme “un moment important d’alignement stratégique”.

Les ministres ont confirmé leur “engagement à unir leurs efforts et à utiliser tous les moyens disponibles pour contrer le plan d’occupation israélien et ses répercussions”, a précisé le responsable égyptien.

Recommandé
En RelationTRT Global - Israël se prépare à l’invasion de Gaza, malgré la réprobation internationale

Réunion d’urgence de l’OCI

Fidan a indiqué que la Turquie convoquerait une réunion d’urgence de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) pour discuter du projet israélien d’occuper entièrement Gaza.

“Concernant le plan israélien sur Gaza, en tant que président du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, nous avons décidé de convoquer l’organisation à une réunion”, a déclaré Fidan aux journalistes.

Il a également condamné les intentions d’Israël : “Nous rejetons totalement l’intention d’Israël d’occuper entièrement Gaza ; ce plan représente une nouvelle phase de sa politique expansionniste et génocidaire”.

Et d’ajouter : “La Turquie et l’Égypte continuerons à s’opposer à de tels scénarios”

Mettant en avant les efforts humanitaires, Fidan a précisé : “Nous avons envoyé à ce jour environ 102 000 tonnes d’aide humanitaire à nos frères de Gaza. Nous remercions l’Égypte pour sa coopération étroite dans l’acheminement de cette aide”.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us