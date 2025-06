Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que toute participation des États-Unis aux attaques israéliennes en cours contre l’Iran serait “très regrettable” et “extrêmement dangereuse pour tout le monde”.

S'exprimant devant la presse à Istanbul, en amont de la 51e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Araghchi a déclaré ce samedi : “La diplomatie a fonctionné par le passé, elle peut fonctionner à nouveau. Mais pour y revenir, l’agression doit cesser”.

Il a souligné la disposition de l’Iran à négocier pacifiquement, ajoutant: “Nous sommes tout à fait prêts pour une solution négociée, comme en 2015”.

Le ministre a accusé Israël de faire obstacle aux efforts diplomatiques. Il a réaffirmé que la fin des hostilités est une condition préalable à tout progrès diplomatique.

Les hostilités ont éclaté le 13 juin, lorsque Israël a lancé des frappes aériennes sur plusieurs sites en Iran, y compris des installations militaires et nucléaires, poussant Téhéran à riposter par des frappes en retour.

Les autorités israéliennes affirment qu’au moins 25 personnes ont été tuées et des centaines blessées lors des attaques de missiles iraniens. En Iran, selon le ministère iranien de la Santé, 430 personnes ont été tuées et plus de 3 500 blessées lors de l’offensive israélienne.