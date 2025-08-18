Les bombardements israéliens se sont intensifiés sur la ville de Gaza au cours des dernières 24 heures, tuant au moins 60 Palestiniens, selon des sources médicales locales.

Les frappes, concentrées sur plusieurs quartiers densément peuplés, ont visé des habitations et des infrastructures que l’armée israélienne présente comme liées à des activités du Hamas.

Les secouristes décrivent une situation dramatique, avec des immeubles effondrés et des familles entières piégées sous les décombres.

Une guerre qui s’enlise

Cette nouvelle vague de frappes s’inscrit dans le cadre d’un plan israélien d’intensification de l’offensive militaire et de la campagne de déplacement forcé de la population du nord de Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne maintient un siège total sur la bande de Gaza, où vivent environ 2,4 millions de Palestiniens, aggravant une crise humanitaire déjà critique.

Famine imminente

Parallèlement aux violences, la situation alimentaire et sanitaire se dégrade de manière alarmante. L’ONU avertit qu’une famine généralisée menace désormais l’ensemble de la population de Gaza, dépendante quasi exclusivement de l’aide internationale.