Intensification des frappes israéliennes à Gaza: au moins 60 Palestiniens tués
Les frappes, concentrées sur plusieurs quartiers densément peuplés, ont visé des habitations et des infrastructures.
Gaza en ruines suite aux frappes israéliennes / AA
18 août 2025

Les bombardements israéliens se sont intensifiés sur la ville de Gaza au cours des dernières 24 heures, tuant au moins 60 Palestiniens, selon des sources médicales locales. 

Les frappes, concentrées sur plusieurs quartiers densément peuplés, ont visé des habitations et des infrastructures que l’armée israélienne présente comme liées à des activités du Hamas. 

Les secouristes décrivent une situation dramatique, avec des immeubles effondrés et des familles entières piégées sous les décombres.

Une guerre qui s’enlise

Cette nouvelle vague de frappes s’inscrit dans le cadre d’un plan israélien d’intensification de l’offensive militaire et de la campagne de déplacement forcé de la population du nord de Gaza. 

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne maintient un siège total sur la bande de Gaza, où vivent environ 2,4 millions de Palestiniens, aggravant une crise humanitaire déjà critique.

Famine imminente 

Parallèlement aux violences, la situation alimentaire et sanitaire se dégrade de manière alarmante. L’ONU avertit qu’une famine généralisée menace désormais l’ensemble de la population de Gaza, dépendante quasi exclusivement de l’aide internationale. 

L’organisation appelle la communauté internationale à “inonder le territoire d’aide humanitaire” pour éviter un désastre humanitaire irréversible.

Dans un rapport publié lundi, Amnesty International accuse Israël de mener une  “campagne de famine délibérée”, estimant que la combinaison mortelle de la faim et de la maladie résulte de politiques intentionnelles, et non d’effets collatéraux. 

L’ONG y voit une composante du “génocide en cours” contre les Palestiniens. Des accusations rejetées par Israël, dont le ministère des Affaires étrangères dénonce des “mensonges sans fondement”.

Pression internationale croissante

Face à la dégradation de la situation, les appels à un cessez-le-feu immédiat se multiplient. Plusieurs capitales européennes et ONG dénoncent une spirale de violence incontrôlable et exigent la mise en place de couloirs humanitaires sécurisés. 

Mais sur le terrain, les bombardements s’intensifient, sans perspective claire d’apaisement. Alors que la guerre entre dans son onzième mois, Gaza se retrouve plus que jamais prise entre les frappes israéliennes, la survie quotidienne de sa population et l’incapacité de la communauté internationale à imposer une trêve durable.

 

SOURCE:TRT français et agences
