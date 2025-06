Des centaines de Libyens ont accueilli le convoi qui a franchi de nuit le poste frontière tuniso-libyen de Ras Jedir.

Après avoir passé la nuit à Ras Jedir, le convoi se dirige vers la ville de Zawiyah, près de la capitale, sa première étape en Libye.

Le convoi, qui devrait être rejoint par des activistes libyens, devrait également s'arrêter dans la ville de Misrata, dans l'ouest du pays.

12 bus, 100 véhicules et plus d'un millier d'activistes.

Mohamed Amin Bennour, porte-parole de la Coordination indépendante de solidarité avec la Palestine, basée en Tunisie, a déclaré qu'il s'attendait à ce que des milliers de personnes rejoignent la caravane le long du chemin jusqu'à son arrivée à Gaza.

"Ce convoi est un convoi routier de solidarité populaire, lancé par des activistes qui œuvrent pour la cause palestinienne depuis des années. L'initiative a débuté en Tunisie et s'est élargie pour devenir une initiative maghrébine, incluant des ressortissants de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de Mauritanie, auxquels se sont joints des frères de Libye et d'Égypte", a-t-il expliqué.

Et de poursuivre: "Ce convoi fait partie d'une initiative mondiale impliquant plus de 30 pays d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est. Nous nous déplaçons simultanément avec différentes organisations dans le but d'atteindre Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne. Notre objectif est d'atteindre Gaza par voie terrestre et d'annoncer au monde ce qui se passe à Gaza grâce aux événements que nous organiserons au cours du voyage."

Le convoi doit arriver au Caire le 12 juin, et à Rafah le 15 du même mois, selon les organisateurs.