Witkoff se rend à Gaza ce vendredi, accompagné de l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, pour évaluer la situation et observer la distribution de l’aide, alors que les critiques s’accumulent contre Israël à cause de la famine à Gaza.

Le déplacement de l’envoyé américain survient dans un climat diplomatique tendu. Washington fait face à des critiques croissantes, y compris au sein du Sénat américain, concernant le rôle joué par les sites d’aide humanitaire gérés par le GHF (Gaza Humanitarian Fund), un organisme soutenu par les États-Unis et Israël.

En Relation TRT Global - Largages à Gaza: humanitaire ou cynisme en haute altitude?

Selon plusieurs rapports, plus de 1 000 Palestiniens affamés ont été tués depuis mai sur des sites de distribution gérés par la Gaza Humanitarian Fund.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré jeudi que Witkoff visiterait les “sites de distribution et s’efforcerait d’assurer un plan pour acheminer davantage de nourriture” et qu’il rencontrerait des Gazaouis “pour entendre directement leur témoignage sur la situation dramatique sur le terrain”.

“L’émissaire spécial et l’ambassadeur rendront compte immédiatement au président après leur visite, afin d’approuver un plan final pour la distribution de nourriture et d’aide dans la région”, a-t-elle ajouté.

Cette visite intervient au lendemain de la mort de plus de 50 Palestiniens tués par des frappes israéliennes à travers le territoire. Ce vendredi matin encore, au moins dix Palestiniens ont été tués dans une série d’attaques israéliennes à travers la bande de Gaza, selon des sources médicales.

Parmi les victimes de ce vendredi, deux personnes ont été tuées alors qu’elles attendaient une distribution de nourriture près du corridor de Morag, au sud de Khan Younès.

“Famine réelle”