Plusieurs journalistes de l’agence Reuters ont récemment exprimé leurs inquiétudes concernant ce qu’ils considèrent comme un biais pro-israélien dans la couverture de l’offensive israélienne à Gaza.

Selon le média Declassified, des employés de l’agence, souhaitant rester anonymes pour éviter des représailles, ont mené une étude interne approfondie sur 499 articles publiés entre le 7 octobre et le 14 novembre 2023, concernant le l’offensive israélienne à Gaza.

Les résultats de cette analyse montrent une allocation disproportionnée des ressources journalistiques en faveur des événements affectant les Israéliens par rapport aux Palestiniens.

Les journalistes ont noté que le traitement médiatique ne reflétait pas la gravité des pertes humaines à Gaza : à cette période, plus de 11 000 Palestiniens avaient été tués, soit environ dix fois plus que le nombre de victimes israéliennes.

Depuis, selon le ministère de la Santé de Gaza, le bilan a désormais dépassé les 62 000 morts, mais des estimations indiquent que les pertes en vies humaines pouvaient être trois fois plus élevées.

Les journalistes ont également critiqué l’usage limité de certains termes, comme “génocide”, ainsi que l’interdiction d’utiliser le terme “Palestine” dans les titres ou articles.

“Leader du Hamas”

Autre exemple grave, lorsque Israël a assassiné le journaliste palestinien Anas al-Sharif début août, l’agence Reuters a publié un article intitulé : “Israël tue un journaliste d’Al Jazeera qu’il qualifie de leader du Hamas”.

Ils ont choisi ce titre malgré le fait qu’al-Sharif ait travaillé pour eux – il faisait partie de l’équipe Reuters ayant remporté un prix Pulitzer en 2024.

Selon eux, ces choix éditoriaux contribuent à une présentation asymétrique de la réalité sur le terrain.

À la suite de cette analyse, un groupe de journalistes a rédigé une lettre ouverte à la direction de Reuters.