France: LFI promet une motion de censure contre Sébastien Lecornu
Manuel Bompard a annoncé ce mardi sur RMC et BFMTV que La France insoumise déposera une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu.
Le coordinateur du mouvement de La France insoumise Manuel Bompard. /Compte X deManuel Bombard / others
10 septembre 2025

La France insoumise déposera “dès le premier jour de la session parlementaire à l’Assemblée nationale” une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a déclaré aujourd’hui le coordinateur du mouvement Manuel Bompard sur les ondes de RMC et BFMTV.

 Cette motion de censure est déposée sur la base de l’article 49.2 de la Constitution, a précisé Manuel Bompard qui s’est insurgé contre une nomination assimilée à un “déni de démocratie”.

Renverser le gouvernement

En cas de vote de cette motion de censure par l’ensemble de la gauche et le Rassemblement national, c’est le gouvernement du nouveau Premier ministre qui sera renversé. “Les Français ont dit ‘On est en désaccord avec la politique d’Emmanuel Macron’. Il a quand même décidé de ne pas tenir compte du résultat, de continuer à imposer sa politique, ça fait maintenant deux reprises que l’Assemblée nationale a censuré ses gouvernements et il continue dans la même direction. Donc, je trouve qu’il y a là évidemment quelque chose de totalement inacceptable, de totalement méprisant”, a insisté le député des Bouches-du-Rhône.

Monsieur Barnier est tombé sur la base d’une motion de censure déposée en vertu de l’article 49.3 de la Constitution. Monsieur Bayrou est tombé, après avoir demandé un vote de confiance, sur l’article 49.1 de la Constitution. Et là encore, j’ai l’impression que Monsieur Macron veut faire le tour de tous les articles de la Constitution, et peut-être que Monsieur Lecornu tombera sur la base de l’article 49.2 de la Constitution”, a souligné le coordonateur national de la France insoumise.

SOURCE:TRT français et agences
