La France insoumise déposera “dès le premier jour de la session parlementaire à l’Assemblée nationale” une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a déclaré aujourd’hui le coordinateur du mouvement Manuel Bompard sur les ondes de RMC et BFMTV.

Cette motion de censure est déposée sur la base de l’article 49.2 de la Constitution, a précisé Manuel Bompard qui s’est insurgé contre une nomination assimilée à un “déni de démocratie”.

Renverser le gouvernement

En cas de vote de cette motion de censure par l’ensemble de la gauche et le Rassemblement national, c’est le gouvernement du nouveau Premier ministre qui sera renversé. “Les Français ont dit ‘On est en désaccord avec la politique d’Emmanuel Macron’. Il a quand même décidé de ne pas tenir compte du résultat, de continuer à imposer sa politique, ça fait maintenant deux reprises que l’Assemblée nationale a censuré ses gouvernements et il continue dans la même direction. Donc, je trouve qu’il y a là évidemment quelque chose de totalement inacceptable, de totalement méprisant”, a insisté le député des Bouches-du-Rhône.