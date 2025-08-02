La BBC a rassemblé des preuves concernant plus de 160 cas d’enfants abattus par les forces israéliennes à Gaza, révélant que dans 95 de ces cas, l’enfant a été touché à la tête ou à la poitrine.

Selon l’enquête, la plupart des victimes avaient moins de 12 ans.

Ces cas, qui s’étendent des premières semaines du conflit jusqu’à juillet 2025, dressent un tableau glaçant du prix payé par les enfants gazaouis dans cette guerre.

En Relation TRT Global - Gaza: un autre adolescent meurt de faim à cause du blocus israélien

Ignorant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l’armée israélienne mène une offensive brutale contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, ayant tué plus de 60 000 Palestiniens.

Les bombardements incessants, le blocus et la mauvaise distribution de l’aide ont détruit l’enclave, provoqué l’effondrement du système de santé et causé des morts par famine.