La BBC a rassemblé des preuves concernant plus de 160 cas d’enfants abattus par les forces israéliennes à Gaza, révélant que dans 95 de ces cas, l’enfant a été touché à la tête ou à la poitrine.
Selon l’enquête, la plupart des victimes avaient moins de 12 ans.
Ces cas, qui s’étendent des premières semaines du conflit jusqu’à juillet 2025, dressent un tableau glaçant du prix payé par les enfants gazaouis dans cette guerre.
Ignorant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l’armée israélienne mène une offensive brutale contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, ayant tué plus de 60 000 Palestiniens.
Les bombardements incessants, le blocus et la mauvaise distribution de l’aide ont détruit l’enclave, provoqué l’effondrement du système de santé et causé des morts par famine.
“Certains des cas étudiés concernaient des enfants qui auraient été abattus alors qu’ils fuyaient des zones de combat, mais beaucoup d’autres ont été tués alors qu’ils jouaient devant leur tente dans des zones humanitaires, ou encore dans des couloirs d’évacuation signalés par l’armée israélienne elle-même”, indique l’enquête.
La BBC fait également référence à une vidéo diffusée en avril à la télévision israélienne, montrant un commandant de l’armée israélienne s’adressant à ses troupes en leur disant de “tirer sur tout ce qu’ils voient”.
Les organisations israéliennes de défense des droits humains B’Tselem et Physicians for Human Rights–Israel ont qualifié les actions d’Israël à Gaza de génocide, invoquant la destruction systématique de la société palestinienne et le démantèlement délibéré du système de santé du territoire.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.
Israël est également visé par une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant sa guerre contre l’enclave.