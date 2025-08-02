MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Gaza: une enquête de la BBC révèle qu’Israël a tué 95 enfants, par tir à la tête ou la poitrine
Une enquête de la BBC révèle qu'Israël a tué 95 enfants majoritairement âgés de moins de 12 ans depuis le début de la guerre, en leur tirant une balle dans la tête ou la poitrine.
Gaza: une enquête de la BBC révèle qu’Israël a tué 95 enfants, par tir à la tête ou la poitrine
Selon l’enquête, la plupart des victimes avaient moins de 12 ans. / AA
2 août 2025

La BBC a rassemblé des preuves concernant plus de 160 cas d’enfants abattus par les forces israéliennes à Gaza, révélant que dans 95 de ces cas, l’enfant a été touché à la tête ou à la poitrine.

Selon l’enquête, la plupart des victimes avaient moins de 12 ans.

Ces cas, qui s’étendent des premières semaines du conflit jusqu’à juillet 2025, dressent un tableau glaçant du prix payé par les enfants gazaouis dans cette guerre.

En RelationTRT Global - Gaza: un autre adolescent meurt de faim à cause du blocus israélien

Ignorant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l’armée israélienne mène une offensive brutale contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, ayant tué plus de 60 000 Palestiniens.

Les bombardements incessants, le blocus et la mauvaise distribution de l’aide ont détruit l’enclave, provoqué l’effondrement du système de santé et causé des morts par famine.

recommended

“Certains des cas étudiés concernaient des enfants qui auraient été abattus alors qu’ils fuyaient des zones de combat, mais beaucoup d’autres ont été tués alors qu’ils jouaient devant leur tente dans des zones humanitaires, ou encore dans des couloirs d’évacuation signalés par l’armée israélienne elle-même”, indique l’enquête.

La BBC fait également référence à une vidéo diffusée en avril à la télévision israélienne, montrant un commandant de l’armée israélienne s’adressant à ses troupes en leur disant de “tirer sur tout ce qu’ils voient”.

Les organisations israéliennes de défense des droits humains B’Tselem et Physicians for Human Rights–Israel ont qualifié les actions d’Israël à Gaza de génocide, invoquant la destruction systématique de la société palestinienne et le démantèlement délibéré du système de santé du territoire.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël est également visé par une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant sa guerre contre l’enclave.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
UE : 27 anciens ambassadeurs appellent à la suspension de l'accord avec Israël
UNRWA : Le plan israélien de déplacement de Gaza créerait des "camps de concentration massifs"
Erdogan: “La Turquie rejette les déclarations visant à nier le génocide de Srebrenica”
Une victoire contre le terrorisme. La campagne militaire de la Turquie force le PKK à se dissoudre
La Grande mosquée Ayasofya d'Istanbul célèbre son cinquième anniversaire
"Totalement inacceptable": l’ONU demande l’annulation des sanctions américaines contre Albanese
Le satellite turc Turksat fournit Internet en Syrie
Burhanettin Duran nommé nouveau directeur de la communication de la présidence turque
La France adopte le projet de loi pour "refonder" Mayotte
L'UE annonce un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire à Gaza
Le parlement européen rejette la motion de censure contre von der Leyen
Trump annonce à l'Algérie la surtaxe sur ses produits
Des chrétiens attaqués par des colons juifs, silence radio chez Knafo, Zemmour et consorts
Par Kursad Kaan Arikan
Gaza: le Hamas se dit prêt à libérer 10 otages
Washington sanctionne la rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens occupés
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us