Gaza: 1373 Palestiniens qui attendaient de l'aide tués depuis fin mai, dénonce l’ONU
Près de 1400 Palestiniens ont été tués depuis le 27 mai dans la bande de Gaza, "la plupart" par l'armée israélienne alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire, a accusé vendredi l'ONU.
La majorité des victimes "semble être des jeunes hommes et des garçons" affirme l'ONU. / Reuters
1 août 2025

"Au total, depuis le 27 mai, au moins 1373 Palestiniens ont été tués alors qu'ils cherchaient de la nourriture", indique un communiqué du Bureau pour les territoires palestiniens du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme.

"La plupart de ces meurtres ont été commis par l'armée israélienne", affirme cette organisation onusienne. 

"859 Palestiniens ont été tués à proximité des sites de la GHF (la Fondation humanitaire à Gaza, un organisme soutenu par Israël et les Etats Unis, NDLR) et 514 le long des itinéraires des convois alimentaires", détaille le communiqué de l'ONU.

En deux jours, "entre le 30 et le 31 juillet, les rapports font état de 105 Palestiniens tués, et au moins 680 blessés le long des routes des convois dans la région de Zikim, au nord de Gaza, et dans la région de Morage au sud de Khan Younès, ainsi qu'à proximité des sites de la GHF dans le centre de Gaza et à Rafah".

"Les tirs et les bombardements sur les Palestiniens par l'armée israélienne se sont poursuivis le long des itinéraires des convois alimentaires et à proximité des sites de la GHF, malgré l'annonce par l'armée le 27 juillet de la suspension de ses actions militaires (...) pendant certaines heures +pour améliorer la réponse humanitaire+", déplore le bureau onusien.

La majorité des victimes "semble être des jeunes hommes et des garçons". "Ce ne sont pas de simples chiffres", souligne le Bureau onusien, qui dit "ne disposer d'aucune information" indiquant que les victimes "participaient directement aux hostilités ou représentaient une menace pour les forces de sécurité israéliennes ou d'autres individus".

