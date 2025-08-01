"Au total, depuis le 27 mai, au moins 1373 Palestiniens ont été tués alors qu'ils cherchaient de la nourriture", indique un communiqué du Bureau pour les territoires palestiniens du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme.

"La plupart de ces meurtres ont été commis par l'armée israélienne", affirme cette organisation onusienne.

En Relation TRT Global - Distribution de l’aide par Israël: Human Rights Watch parle de “piège mortel”

"859 Palestiniens ont été tués à proximité des sites de la GHF (la Fondation humanitaire à Gaza, un organisme soutenu par Israël et les Etats Unis, NDLR) et 514 le long des itinéraires des convois alimentaires", détaille le communiqué de l'ONU.