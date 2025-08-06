L'entreprise turque de défense annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 11,3 % sur un an, avec 1,32 milliard de dollars sur la période janvier-juin, tandis que ses dépenses en R&D progressent de 42 % pour atteindre 572 millions de dollars.

Le géant turc de la défense Aselsan a annoncé mardi avoir signé des contrats d'exportation directs et indirects d'une valeur de 1,3 milliard de dollars au cours des six premiers mois de l'année, poursuivant avec détermination sa stratégie de croissance axée sur l'exportation.

Au cours des six premiers mois de 2025, son chiffre d'affaires a atteint 53,7 milliards de livres turques (1,32 milliard de dollars), en hausse de 11,3 % sur un an, "porté par la poursuite des livraisons dans des domaines tels que la défense aérienne, l'électro-optique, les radars, l'avionique, la guerre électronique, la sécurité et les systèmes d'armes".

Au cours du premier semestre, les nouveaux contrats ont totalisé 2,8 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente, tandis que le carnet de commandes a progressé de 30 %, atteignant 16 milliards de dollars.

Avec une hausse réelle de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente, le bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a atteint 319,7 millions de dollars, soit une marge de 25 %. Le ratio commandes/facturation s'est établi à deux, positionnant l'entreprise au-dessus de la moyenne du secteur.



Au premier semestre 2025, les dépenses de recherche et développement (R&D) de l'entreprise ont atteint 572 millions de dollars au cours de la période considérée, en hausse de 42 % par rapport à l'année précédente, tandis que les dépenses d'investissement en infrastructures ont augmenté de 100 %, ce qui représente le double des dépenses réalisés à la même période de l'année précédente, pour atteindre 104 millions de dollars.