Jean-Noël Barrot était ce matin sur France Info pour marquer le début des largages d’aide humanitaire sur Gaza par la France. Quatre vols sont prévus au départ de la Jordanie. "La situation est absolument intolérable", pour le chef de la diplomatie française qui n’a pas hésité à reprendre les chiffres publiés jeudi par l’Organisation mondiale de la santé. 5 000 enfants de moins de 5 ans ont été admis entre le 1er et le 15 juillet pour malnutrition aiguë et 63 enfants sont morts de famine.

Après 20 mois de soutien à Israël, la diplomatie française se fait de plus en plus critique. "Il faut inonder la bande de Gaza d'eau, de nourriture, de médicaments", a répété ce matin Jean-Noël Barrot tout en demandant à Israël d’ouvrir toutes les voies d’accès à Gaza, terrestre, maritime, et aérienne. Il faut débloquer l’aide humanitaire qui attend depuis des mois à la frontière égyptienne dont 52 tonnes d’aide envoyées par la France.

Des largages très critiqués par les ONG