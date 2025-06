Israël a mené une nouvelle attaque contre le site nucléaire iranien de Fordo, enfoui sous une montagne au sud de Téhéran, a rapporté l'agence de presse Tasnim, citant un porte-parole de l'autorité de gestion des crises de la province de Qom . Ce site avait déjà été visé dans la nuit de samedi à dimanche par des bombardements américains.

Israël mène des frappes sans précédent sur la capitale iranienne, ciblant des “agences de répression gouvernementale”, a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz dans un communiqué.

Plus tôt, un communiqué militaire israélien indique que des aéroports ont été ciblés dans l'ouest, l'est et le centre de l'Iran, endommageant leurs pistes, leurs bunkers souterrains, un avion ravitailleur, ainsi que des hélicoptères et des avions F-14, F-5 et AH-1. Au moins 10 gardiens de la révolution auraient été tués dans des frappes israéliennes sur la province iranienne de Yazd, selon l'agence de presse iranienne Tasnim.

L'Iran n'a pas commenté ces affirmations israéliennes, alors que de fortes explosions ont été entendues à Jérusalem, selon un correspondant d'Anadolu.

La chaîne de télévision iranienne Tasnim a rapporté qu'une ligne d'alimentation électrique dans le quartier d'Evin, au nord de Téhéran, avait été touchée, mais qu'il n'y avait pas de panne de courant généralisée dans la capitale.

Vague de missiles iraniens sur Israël

L'armée israélienne a fait état, de son côté, d’une nouvelle vague de missiles iraniens sur Israël lundi, faisant retentir les sirènes d'alerte aérienne dans le centre et le nord du pays.

Times of Israel rapporte que la compagnie d'électricité israélienne a confirmé une frappe près d'une “infrastructure stratégique” dans le sud du pays et signale des coupures de courant dans plusieurs villes de la région.

“Des équipes se rendent sur plusieurs sites sur le terrain afin de rétablir l'alimentation électrique au plus vite. Les opérations comprennent la réparation des infrastructures et l'élimination des risques, et sont menées en coordination avec les forces de sécurité”, a déclaré la Compagnie d’électricité d’Israël.

Pendant l'attaque, les sirènes ont retenti pendant environ 35 minutes. “Il s'agit de la plus longue période passée par les Israéliens dans des abris depuis le début de la guerre contre l'Iran”, a rapporté la chaîne Channel 13.

Le MAE iranien à Moscou

Arrivé dimanche à Moscou, le ministre des affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran et la Russie “coordonnaient leurs positions sur l'escalade actuelle”, a rapporté lundi l'agence de presse russe TASS. Abbas Araghchi doit rencontrer Vladimir Poutine, pour discuter des derniers développements dans la région, notamment de la récente intervention militaire des États-Unis en Iran.

Moscou a dénoncé des "actions irresponsables, dangereuses et provocatrices" lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.

Ferme, le guide suprême iranien Ali Khamenei promet de punir “l'ennemi sioniste” dans ses premiers commentaires après que les États-Unis se soient joint aux attaques d'Israël contre son pays.

Donald Trump a fait allusion à la disparition du leadership iranien en déclarant : “Si le régime iranien actuel est incapable de rendre à l'Iran sa grandeur, pourquoi n'y aurait-il pas de changement de régime ?”

L’Iran décidée à poursuivre son programme

Téhéran demeure ferme malgré l’attaque israélo-américaine contre ses installations nucléaires. Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires politiques, Majid Takht Ravanchi, a déclaré lundi que l'Iran poursuivra l'enrichissement d'uranium, rapporte l'agence de presse semi-officielle Tasnim,

“Personne ne peut nous dicter notre conduite tant que nous respectons nos obligations au titre du traité”, a affirmé M. Ravanchi lors d'une interview accordée à la télévision nationale allemande Das Erste.



Dimanche, le président américain Donald Trump a annoncé que les forces américaines avaient bombardé les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan.

Les États-Unis ont largué six bombes anti-bunker sur la base de Fordo à l'aide de bombardiers furtifs B-2, et ont lancé des dizaines de missiles de croisière depuis des sous-marins sur les bases de Natanz et d'Ispahan.

Ces attaques menées dans le cadre de l'offensive militaire israélienne contre l'Iran, soutenue par les États-Unis, depuis le 13 juin, a provoqué des représailles iraniennes contre Israël.

Israël et l'Iran sont engagés dans des combats aériens depuis le 13 juin, date à laquelle Tel-Aviv a lancé une attaque surprise contre plusieurs sites en Iran, notamment des installations militaires et nucléaires, incitant Téhéran à lancer des frappes de représailles.

Les autorités israéliennes ont déclaré qu'au moins 25 personnes ont été tuées et des centaines blessées depuis lors dans des attaques de missiles iraniens.

Par ailleurs, en Iran, au moins 430 personnes ont été tuées et plus de 3 500 blessées lors des attaques israéliennes, selon le ministère iranien de la Santé.

