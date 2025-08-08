MOYEN-ORIENT
Accord de paix Erevan-Bakou: itinéraire clé et des liens renforcés avec Washington
Les dirigeants d'Arménie et d'Azerbaïdjan doivent signer, vendredi 8 août à Washington, un accord de paix "historique", sous l'égide des États-Unis.
Une "feuille de route" de paix devrait être signée vendredi entre les dirigeants azerbaïdjanais et arménien à Washington, afin d’établir une voie de transit longtemps souhaitée et d’approfondir les relations bilatérales entre les deux pays et Washington, a déclaré la Maison-Blanche.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev sont attendus séparément à la Maison-Blanche vendredi. Pashinyan arrivera le premier, suivi d'Aliyev. Ils tiendront des réunions bilatérales séparées avec Trump avant de se réunir pour une cérémonie de signature trilatérale dans la salle à manger d'État.

"La feuille de route qu'ils ont approuvée permettra de construire un avenir coopératif bénéfique pour les deux pays, leur région du Caucase du Sud et au-delà", a affirmé Anna Kelly, porte-parole de la Maison-Blanche, lors d'une conférence téléphonique. "En ouvrant cette voie vers la paix, nous libérons le formidable potentiel de la région du Caucase du Sud en matière de commerce, de transit et d'énergie."

L'accord prévoit le développement de ce que l'on appelle la "Route Trump pour la paix et la prospérité internationales", qui, selon Kelly, constituera une "zone de transit multimodale reliant l'Azerbaïdjan continental et la République autonome du Nakhitchevan, tout en respectant la souveraineté, l'intégrité territoriale et le peuple arméniens".

De précédentes propositions pour résoudre le conflit incluaient une route entre l'enclave du Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan continental, connue sous le nom de “corridor de Zanguezour”.. Un responsable qui a informé les journalistes sous couvert d'anonymat a déclaré qu'avec cet accord, "on ne parle plus de corridor. Il n'y a plus de corridor”.

"Le président Trump a trouvé sa solution avec élégance en introduisant la "Route Trump pour la paix et la prospérité internationales", a-t-il indiqué.

Demande de dissolution du Groupe de Minsk

Les négociations sur l'exploitant de la route devraient débuter en milieu de semaine prochaine, et un haut responsable de l'administration a indiqué qu'à ce jour, neuf opérateurs potentiels avaient manifesté leur intérêt, dont trois entreprises américaines.

Des groupes de travail devraient être créés immédiatement après la signature de l'accord afin de peaufiner les détails de la "feuille de route" au cours des prochains mois.

Les dirigeants signeront également une lettre commune demandant à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) de dissoudre le Groupe de Minsk, une organisation de médiation coprésidée par les États-Unis, la Russie et la France pour résoudre le conflit entre les deux pays.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se livrent à une série de guerres transfrontalières depuis la fin des années 1980, dont la plus récente remonte à 2023, lorsque l'Azerbaïdjan a reconquis le territoire du Karabakh.

Pashinyan et Aliyev signeront séparément des accords bilatéraux avec les États-Unis visant à "débloquer nos relations avec chaque pays et la région tout en bénéficiant aux entreprises américaines", a déclaré Kelly.

Ces accords portent sur un large éventail de questions bilatérales, notamment l'énergie, la technologie, la coopération économique, la sécurité aux frontières, les infrastructures et le commerce, selon la Maison-Blanche.


SOURCE:TRT français et agences
