Une "feuille de route" de paix devrait être signée vendredi entre les dirigeants azerbaïdjanais et arménien à Washington, afin d’établir une voie de transit longtemps souhaitée et d’approfondir les relations bilatérales entre les deux pays et Washington, a déclaré la Maison-Blanche.



Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev sont attendus séparément à la Maison-Blanche vendredi. Pashinyan arrivera le premier, suivi d'Aliyev. Ils tiendront des réunions bilatérales séparées avec Trump avant de se réunir pour une cérémonie de signature trilatérale dans la salle à manger d'État.

"La feuille de route qu'ils ont approuvée permettra de construire un avenir coopératif bénéfique pour les deux pays, leur région du Caucase du Sud et au-delà", a affirmé Anna Kelly, porte-parole de la Maison-Blanche, lors d'une conférence téléphonique. "En ouvrant cette voie vers la paix, nous libérons le formidable potentiel de la région du Caucase du Sud en matière de commerce, de transit et d'énergie."

L'accord prévoit le développement de ce que l'on appelle la "Route Trump pour la paix et la prospérité internationales", qui, selon Kelly, constituera une "zone de transit multimodale reliant l'Azerbaïdjan continental et la République autonome du Nakhitchevan, tout en respectant la souveraineté, l'intégrité territoriale et le peuple arméniens".



De précédentes propositions pour résoudre le conflit incluaient une route entre l'enclave du Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan continental, connue sous le nom de “corridor de Zanguezour”.. Un responsable qui a informé les journalistes sous couvert d'anonymat a déclaré qu'avec cet accord, "on ne parle plus de corridor. Il n'y a plus de corridor”.



"Le président Trump a trouvé sa solution avec élégance en introduisant la "Route Trump pour la paix et la prospérité internationales", a-t-il indiqué.



Demande de dissolution du Groupe de Minsk