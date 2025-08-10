AFRIQUE
2 min de lecture
Tchad: 20 ans de prison pour l'ex Premier ministre pour incitation à la violence intercommunautaire
L’ancien Premier ministre tchadien a été condamné à 20 ans de prison. Succès Masra a été reconnu coupable de discours de haine, de xénophobie et d'incitation au massacre.
Tchad: 20 ans de prison pour l'ex Premier ministre pour incitation à la violence intercommunautaire
Un tribunal tchadien a condamné l’ancien Premier ministre Succès Masra à 20 ans de prison. / AFP
10 août 2025

Un tribunal tchadien a infligé, samedi, au leader de l'opposition et ancien Premier ministre Succès Masra une peine de 20 ans de prison, après sa condamnation pour incitation à la violence intercommunautaire, qui a fait plus de 40 morts dans le sud-ouest du pays en mai dernier, selon son avocat.

La chambre criminelle spéciale de N'Djamena, la capitale, a reconnu Masra coupable de discours de haine, de xénophobie et d'incitation au massacre, a déclaré à la presse Francis Kadjilembaye, l'un des avocats de la défense.

Le tribunal a également condamné Masra à une amende d'un milliard de francs CFA (1,8 million de dollars).

Succès Masra rejette les accusations

Masra a nié les accusations lors du procès.

Ses avocats ont soutenu que l'accusation n'avait pas présenté de preuves concrètes l'impliquant.

Recommandé

L'accusation avait requis, vendredi dernier, 25 ans de prison.

Il a été jugé avec 74 coaccusés poursuivis pour avoir participé au massacre.

Masra, chef du principal parti d'opposition tchadien, Les Transformateurs, a été arrêté le 16 mai à la suite de violences intercommunautaires dans la province du Logone Occidental, qui ont fait 42 morts le 14 mai.

Il a entamé une grève de la faim en juillet pour protester contre sa détention. Il a mis fin à cette grève de la faim près d'une semaine après une manifestation de femmes exigeant sa libération.

Masra s'est présenté à l'élection présidentielle de mai 2024, remportée par le président de transition de l'époque, Mahamat Idriss Déby.

Lire aussi: Tchad, une présidentielle pour sceller la normalisation


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us