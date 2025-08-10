Un tribunal tchadien a infligé, samedi, au leader de l'opposition et ancien Premier ministre Succès Masra une peine de 20 ans de prison, après sa condamnation pour incitation à la violence intercommunautaire, qui a fait plus de 40 morts dans le sud-ouest du pays en mai dernier, selon son avocat.

La chambre criminelle spéciale de N'Djamena, la capitale, a reconnu Masra coupable de discours de haine, de xénophobie et d'incitation au massacre, a déclaré à la presse Francis Kadjilembaye, l'un des avocats de la défense.

Le tribunal a également condamné Masra à une amende d'un milliard de francs CFA (1,8 million de dollars).

Succès Masra rejette les accusations

Masra a nié les accusations lors du procès.

Ses avocats ont soutenu que l'accusation n'avait pas présenté de preuves concrètes l'impliquant.