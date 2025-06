Les Gardiens de la révolution iraniens affirment qu'une nouvelle vague de missiles “plus puissants” a été lancée vers Israël, selon l'agence de presse officielle IRNA.

“Une nouvelle vague d'attaques féroces menées par les forces armées, en particulier les forces terrestres, avec des armes nouvelles et sophistiquées, a commencé et s'intensifiera dans les prochaines heures”, a déclaré ce mardi Kiomars Heidari, commandant des forces terrestres, cité par l'agence.

"Différents types de drones destructeurs, équipés de capacités de destruction et de ciblage précises", ont été détruits à Tel Aviv et à Haïfa, a ajouté, par ailleurs, le général Kioumars Heidari, commandant des forces terrestres de l'armée, cité par la télévision d'Etat.

De fortes explosions ont été entendues à Tel Aviv et à Jérusalem-Ouest après l'alerte de l'armée concernant le lancement de missiles iraniens.

Le site d'information israélien Ynet News rapporte que des missiles iraniens se sont écrasés sur quatre sites en Israël, endommageant un immeuble de huit étages dans la ville côtière d’Herzliya et brûlant un bus vide.

Le site précise qu'aucune victime n'a été signalée suite à cette dernière salve de missiles.

Du reste, l'armée a déclaré avoir abattu 30 drones lancés vers Israël pendant la nuit.

Demandes d’indemnisations

Les populations dont les maisons ont été détruites par les bombardements ont déjà déposé 14 000 demandes d’indemnisation auprès du ministère israélien des Finances, rapporte Al Jazeera qui indique, par ailleurs, que 24 bâtiments sont déjà condamnés à la démolition.

De même, les principales raffineries de pétrole ont été fermées à Haïfa notamment, en raison des dommages causés par les missiles iraniens. Il en est de même de la centrale électrique de Haïfa.

Le bilan des attaques israéliennes contre l'Iran depuis vendredi dernier s'élève à plus de 220 morts, dont 70 femmes et enfants. Plus de 20 personnes ont été tuées lors des attaques iraniennes contre Israël. La télévision d'Etat iranienne a, en outre, fait état ce mardi de trois morts lors de frappes israéliennes la veille sur son siège à Téhéran.

