Avec ses cendres encore fumantes par endroits, l'incendie d'une ampleur exceptionnelle, qui a ravagé le massif des Corbières, dans le sud de la France, préoccupait les autorités samedi soir, en raison des fortes rafales de vent et des températures caniculaires attendues ce dimanche.

Les conditions climatiques "extrêmes" vont mettre les pompiers "sous tension" pour protéger la zone du feu mais aussi l'ensemble du département de l'Aude, a déclaré devant la presse le commandant Michael Sabot, directeur départemental adjoint du Service d'incendies et de secours.

"On met en place des dispositifs (...) au plus près des massifs pour pouvoir réduire les délais d'intervention et pouvoir assurer une attaque efficace et rapide aéroterrestre pour pouvoir éviter d'avoir un deuxième feu catastrophique", a-t-il souligné, évoquant d'autres secteurs de l'Aude en risque très sévère.

Météo-France a placé l'Aude sous vigilance orange canicule tout le weekend, avec des températures prévues entre 38 et 40°C.

- Fixé, mais pas maîtrisé -

En outre, la tramontane, un vent sec et chaud, reviendra en rafales jusqu'à 55 km/h sur les terres, en direction du littoral méditerranéen, recréant les conditions du départ de l'incendie, a-t-il ajouté, précisant que le taux d'humidité serait également très bas, de l'ordre de 20%.

"Le feu est fixé mais non maîtrisé" - il ne progresse plus mais brûle encore -, a rappelé, samedi matin, le colonel Christophe Magny, qui dirige les opérations. "Jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé", a-t-il prévenu, ajoutant qu'il ne serait "pas éteint avant plusieurs semaines".

Dans une végétation noircie par les flammes, les sapeurs-pompiers continuent, sous une chaleur écrasante, de lutter contre les reprises de feu. Les soldats du feu, réservoirs sur le dos, aspergent avec une lance la terre de cendres, a constaté un journaliste de l'AFP.

- Sur le qui-vive -

Sur le qui-vive, ils surveillent et sécurisent les 90 kilomètres de bordures pour "éviter que le feu reprenne à l'avant", dans la partie la plus proche du littoral méditerranéen et de l'autoroute conduisant vers l'Espagne qu'il avait failli atteindre mercredi.

Aidés de deux détachements militaires, quelque 1.400 pompiers venus de toute la France vont ainsi quadriller les villages à l'avant du feu, avec toujours "la protection des personnes pour priorité", a ajouté le commandant Sabot.



Grâce à des bulldozers, 10 km de pistes ont été tracées pour ouvrir de nouveaux accès et faciliter l'intervention des pompiers dans des zones escarpées, où la végétation est dense.

"Le combat continue, les pompiers travaillent toujours sur des reprises de feu (...) les sinistrés ont pu regagner leur domicile. Les solutions d'hébergement sont en place en lien avec les municipalités", a spécifié le préfet de l'Aude Christian Pouget.