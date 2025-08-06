Avec ses flammes gigantesques incontrôlables, le plus grand incendie de l'été en France a déjà ravagé plus de 12.000 hectares de végétation sur quinze communes du sud du pays, où il a fait un mort, neuf blessés dont un grave et un disparu.

"L'incendie est toujours très actif et la situation est toujours défavorable" en raison de la sécheresse, de la chaleur et du "vent fort", a déclaré une représentante locale de l'Etat, Lucie Roesch.



Le chef du gouvernement, François Bayrou, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ont prévu de se rendre sur place dans l'après-midi.

A Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, où une habitante âgée a été retrouvée morte dans sa maison, une odeur âcre de brûlé se dégage des hectares carbonisés à proximité, tandis qu'un hélicoptère charge de l'eau dans la rivière en contrebas du village et la largue quelques kilomètres plus loin.

L’habitation de David Cerdan, 51 ans, voisin de la sexagénaire décédée mardi soir, a été miraculeusement épargnée, après que les flammes sont passées au-dessus ne brûlant que le jardin. La maison de la défunte qui avait refusé de quitter sa maison est dévastée, comme plusieurs autres près de chez lui. "Je relativise, je n'ai que des dégâts matériels", dit-il à l'AFP.

Dans cette commune située à 30 kilomètres de la ville de Narbonne, la famille d'un habitant est sans nouvelles de lui, a précisé Rémi Recio, représentant local de l'Etat, qui a fait état également de neuf blessés, dont un grave, hospitalisé en urgence absolue mais ses jours ne sont plus en danger.



Depuis le déclenchement de cet incendie, dont la cause est encore indéterminée, peu après 16H00 (14H00 GMT) mardi, le feu a parcouru plus de 12.000 hectares de garrigue et de résineux sur 15 communes, détruit ou endommagé 25 habitations ainsi que 35 véhicules, selon un bilan provisoire.

Dispositif "colossal"

Interrompues pour la nuit, les rotations de quatre Canadair, trois Dash, un avion d'investigation Beechcraft, deux hélicoptères et deux petits appareils Air Tractor ont repris, selon la sécurité civile. Ces moyens aériens doivent être renforcés avec la mobilisation de la totalité du dispositif national de neuf Canadair et cinq Dash, a déclaré à l'AFP Lucie Roesch.

Un dispositif "colossal de 2000 pompiers appuyés par 500 engins au sol, est mobilisé, a affirmé Recio.