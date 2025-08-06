Alger fait face à une baisse de production dans son secteur clé des hydrocarbures qui représente environ 95% de ses exportations, selon la Banque mondiale.

La production nationale d’hydrocarbures a enregistré une baisse de 3,3 % au premier trimestre 2025, selon les chiffres publiés par l’Office national des statistiques. Le recul est encore plus marqué pour le gaz naturel, dont la production a chuté de 17,5 % sur la même période. Cette tendance baissière, amorcée dès le deuxième trimestre 2024, semble désormais s’installer durablement. En moyenne, la production d’hydrocarbures en Algérie a reculé de 8 % sur les douze derniers mois.

Face à ce déclin confirmé, l’Algérie a octroyé à cinq firmes étrangères des permis d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures dans le cadre d’un appel d’offres pour cinq lots mi-juin, le premier depuis dix ans. Plusieurs de ces lots concernent des gisements de gaz.

TotalEnergies exploitera la zone d’Ahara dans le sud algérien avec Qatar Energy qui a obtenu pour la première fois une licence sur le territoire algérien. On trouve aussi la compagnie italienne ENI qui s’est vu attribuer un lot dans le gouvernorat d’Adrar. Un troisième permis a été remporté par le groupe chinois ZPEC. La signature des contrats devrait intervenir “au plus tard le 30 juillet prochain, en fonction de l’avancement des négociations entre les sociétés retenues et le groupe public”, a précisé le président de l’Alnaf (l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures), Mourad Beldjehem.

En Relation TRT Global - Le pétrole, potentiel ciment de la normalisation entre le Mali et l’Algérie

La méfiance persiste chez les investisseurs

Ehsan Al-Haq, économiste et analyste du secteur pétrolier, salue les efforts déployés par l’Algérie pour attirer les investissements étrangers dans le domaine des hydrocarbures. Il note que cinq compagnies ont répondu au dernier appel d’offres — un signe, selon lui, que “les choses commencent à bouger en Algérie”. Toutefois, il nuance rapidement : “il n’y avait qu’une seule offre par lot, ce qui reste très limité”.

Il attribue le manque d’enthousiasme des majors du pétrole aux difficultés rencontrées pour attirer des investisseurs étrangers depuis la nouvelle loi sur le pétrole de 2019.

Si celle-ci ouvre le secteur des hydrocarbures à la concurrence en prévoyant des appels d'offres, elle oblige les compagnies étrangères qui financent la prospection et la mise en place du forage à partager la production avec Sonatrach (compagnie nationale algérienne) à hauteur de 51%. “Cette condition rebute notamment les majors américaines du secteur même si les conditions de sécurité sont bien meilleures en Algérie aujourd’hui”, estime Ehsan Al-Haq.

Il ajoute que l’Algérie doit aussi investir dans ses puits existants pour améliorer les performances de pompage et réutiliser le gaz brûlé des torchères.