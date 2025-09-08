La France est-elle au bord d’une nouvelle crise politique ? Moins de neuf mois après sa nomination à Matignon, François Bayrou a choisi d’engager la responsabilité de son gouvernement sur un projet de budget prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026.



"Cette épreuve de vérité comme chef du gouvernement [...], je l'ai voulue", a déclaré François Bayrou devant l'Assemblée nationale, affirmant que le "pronostic vital" du pays était "engagé" en raison de son "surendettement" atteignant 114% du PIB.

"Notre pays travaille, croit s'enrichir, et tous les ans s'appauvrit un peu plus. C'est une silencieuse, souterraine, invisible et insupportable hémorragie", a-t-il poursuivi, dans un discours ponctué d'invectives lancées par les partis d'opposition.

"Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel", a-t-il mis en garde, comparant "la soumission à la dette" à "la soumission par la force militaire", synonyme selon lui de perte de liberté.



Vers une chute du gouvernement

Le vote de confiance des 577 députés est attendu à partir de 19 heures. Mais il n'y a aucun suspense : la coalition parlementaire soutenant le président français ne dispose pas de la majorité absolue et les partis d'opposition – de l'extrême droite à l'extrême gauche – ont prévenu qu'ils voteraient contre le budget.

Tous les regards sont tournés vers le président Emmanuel Macron, contraint de chercher déjà son troisième Premier ministre depuis la dissolution de 2024, qui n'a dégagé aucune majorité à l'Assemblée nationale et plongé le pays dans l'incertitude.

L'hypothèse d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale est pour l'instant écartée par Emmanuel Macron, dont l'entourage affirme qu'il veut aller vite pour désigner un nouveau chef de gouvernement.