En France, les circonstances montrent que tous les musulmans ne sont pas égaux face à l'islamophobie. On peut observer que selon qu’on est riche, célèbre ou puissant, l’islamophobie sera réduite à sa plus simple expression ou alors sera inexistante.

Le triomphe historique du PSG, vainqueur de sa première ligue des champions au “Munich Football Arena” vendredi 31 mai 2025, a mis en exergue l’islamophobie à géométrie variable des principaux leaders politiques français de droite et d'extrême droite.

Ainsi, aucun d’eux ne bronche lorsque le Marocain Achraf Hakimi marque du plat du pied droit à la 12e minute de jeu, ouvrant la porte de la victoire aux Parisiens, et effectue un geste de proternation. Il se courbe brièvement, et place son front sur la pelouse, un signe d’humilité et pour marquer son respect et sa gratitude à Dieu, comme l’effectuent les fidèles musulmans cinq fois par jour.

La clameur qui s’est emparée des supporters parisiens, aux quatre coins du monde, a contrasté avec le “silence assourdissant” des principaux leaders de la droite et de l'extrême droite, même plusieurs jours après le match. En d’autres circonstances, les Marine Le Pen, Jordan Bardella du Rassemblement National, Bruno Retailleau et Gérald Moussa Darmanin des Républicains auraient déjà ameuté la presse à coups d'outrances pour condamner le non-respect de la laïcité, “un acte contraire aux valeurs de la République”.

La prosternation de Achraf Hakimi au “Munich Arena” n’est pas un cas isolé. Dimanche dernier, l’on a remarqué la présence d’Ousmane Dembélé accompagné de sa fille et surtout de sa femme, portant un hidjab. Le magazine people Gala comme l’ensemble de la presse française ne s’attarde pas sur cet aspect. Il relève plutôt l'identité de la jeune dame: Rima Edbouche, une influenceuse marocaine avec laquelle il est marié depuis décembre 2021. “Le champion du monde a célébré son union avec sa femme dans l’intimité d’une cérémonie religieuse entourée de leurs familles et de leurs amis”, écrit Gala le 2 juin dernier

Aucun homme politique d’extrême-droite ou de droite n’a dénoncé le port du hijab de madame Dembélé. Au contraire, les 50 000 personnes présentes ce dimanche-là au Parc des Princes ont repris en chœur le refrain “Ousmane Ballon d’Or !”. Alors, l’islamophobie en France est-elle soluble dans un Paris Saint Germain des beaux jours, vainqueur de la Ligue des champions et par-dessus tout propriété du Qatar ?

L’exception Qatarie

Depuis plus d’une décennie en effet, le Qatar a massivement investi en France, gagnant une influence économique grandissante. L’émirat du Golfe est présent notamment dans le capital d’une grande entreprise comme Total (avec 5% du capital). Doha a également acquis un impressionnant patrimoine immobilier aussi bien à Paris que sur la Côte d’Azur. “Ces investissements, estimés à plusieurs dizaines de milliards d’euros, témoignent selon le média économique Capital, de l’engagement profond du Qatar dans l’économie française, avec comme figures de proue le Paris Saint-Germain et la chaîne beIN Sports”.

Cette influence du Qatar en France est perceptible. Le traitement spécial accordé à l'émirat est tel que France Info souligne que “la capitale française est pour eux (le Qatar, ndlr) une sorte de paradis fiscal”, du fait des exonérations fiscales accordées sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bruno Retailleau, si prompt à dénoncer les dettes hospitalières de l'Algérie en France, demeure silencieux sur cette question.

“Cette exception fiscale représente aussi un manque à gagner pour le Trésor français, évalué entre 150 et 200 millions d'euros par an. Emmanuel Macron était favorable à la suppression de cet avantage fiscal... mais il a finalement fait machine arrière” indique le magazine économique Capital le 1er mars 2024

Alors étrangement, pas un mot des politiques francaises sur ce pays qui a financé en France la constuction de plusieurs mosquées et qui, même s’il est cité dans le tout récent rapport publié par le ministère de l’Intérieur sur l’islam et l’”entrisme” de certains groupes, n’est pas égratigné.

En définitive, si Retailleau parvenait au pouvoir en 2027 comme il l’ambitionne, il devra ménager le Qatar malgré son islamophobie affichée et composer avec l’influence grandissante de Doha. En visite en France en février 2024, l’émir Tamim ben Hamad al-Thani avait annoncé un investissement de 10 milliards d’euros en France d’ici 2030.

A contrario, loin des préoccupations du PSG, la presse française s'était fait l’écho des diverses critiques sur l’organisation de la coupe du monde au Qatar. France info, l’un des médias du service public sur son site internet, le 10 décembre 2022 parlait de la “ Coupe du monde la plus chère montrant “ et s’interrogeant “comment le Mondial au Qatar est devenu un événement hors de prix pour les supporters”, non sans relever la problématique de la liberté.

Loin du PSG

Le magazine Complément d'enquête de novembre 2022 sur France 2, une chaîne relevant du service public, avait révélé les mauvaises conditions de travail et de logement des travailleurs étrangers sur les chantiers de construction de stades. En réponse, Hassan Al-Thawadi, patron de la Coupe du monde 2022 au Qatar avait déclaré que la plupart des critiques étaient basées sur la désinformation. “Depuis 13 ans, avec le comité d’organisation dont je suis le responsable, nous avons fait d’énormes progrès. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Amnesty International, c’est Human Rights Watch", assurait le patron de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

