Selon l’administration militaire de la ville de Kiev (KMVA), les frappes ont touché plusieurs immeubles résidentiels de la capitale ukrainienne, tuant au moins 12 personnes et en blessant 48. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a dénoncé une attaque qui témoigne d’un “mépris total” pour les négociations de paix.
Timur Tkachenko, chef de la KMVA, a confirmé que trois enfants figuraient parmi les victimes, âgés de 2, 14 et 17 ans.
“Le nombre de morts à la suite de l’attaque ennemie est monté à 12. Malheureusement, parmi eux, [figurent] trois enfants”, a-t-il écrit sur Telegram.
Le parquet de Kiev a indiqué que les frappes avaient touché huit districts de la capitale, dont Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi et Desnyanskyi.
Dans le district de Darnytskyi, une partie d’un immeuble résidentiel de cinq étages s’est effondrée, et les opérations de secours se poursuivent pour retrouver des survivants sous les décombres.
Des vitres d’immeubles voisins ont volé en éclats, des voitures ont été endommagées et des maisons particulières détruites.
À l’aube, habitants et secouristes dégageaient les débris jonchant les rues, selon un journaliste de l’AFP présent sur les lieux. Des images publiées par Zelensky montrent un immeuble littéralement fendu en deux par un cratère de cinq étages.
“La Russie choisit les missiles balistiques plutôt que la table des négociations. Elle choisit de continuer à tuer plutôt que de mettre fin à la guerre. Cela signifie que la Russie ne craint toujours pas les conséquences”, a déclaré Zelenskiy sur les réseaux sociaux.
Zelensky appelle à une riposte ferme
Le président ukrainien a exhorté les alliés de Kiev à adopter de nouvelles sanctions contre Moscou et a appelé la Chine et la Hongrie, proches de la Russie, à durcir nettement leur position.
“Tous les délais sont déjà dépassés, des dizaines d’occasions diplomatiques gâchées. La Russie doit être tenue responsable de chaque frappe, de chaque journée de cette guerre”, a-t-il insisté.
Le mois dernier, plus de 30 personnes, dont cinq enfants, avaient été tuées dans la capitale par des frappes similaires.
Tkachenko a précisé que Moscou avait utilisé des missiles balistiques et de croisière ainsi que des drones Shahed de conception iranienne, tirés de plusieurs directions, pour “viser systématiquement des immeubles résidentiels”.
Durant l’attaque, des habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro, certains allongés dans des sacs de couchage, d’autres serrant leurs animaux de compagnie. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé qu’un centre commercial du centre-ville avait également été frappé.
Bâtiment de la délégation de l’UE endommagé
Katarina Mathernova, ambassadrice de l’Union européenne en Ukraine, a indiqué que le bâtiment de la délégation de l’UE à Kiev avait été “gravement endommagé” par le souffle de l’explosion.
“La ‘paix’ selon la Russie la nuit dernière : une frappe massive sur Kiev avec drones et missiles balistiques… La délégation de l’UE a été gravement endommagée. C’est la véritable réponse de Moscou aux efforts de paix”, a-t-elle dénoncé sur X.
Condamnations européennes
Les dirigeants européens ont vivement condamné cette attaque nocturne. La cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, a affirmé que “l’attaque sur Kiev montre une volonté délibérée d’escalade et de mépris des efforts de paix. La Russie doit arrêter de tuer et négocier”.
Le Royaume-Uni a convoqué l'ambassadeur russe à Londres, a annoncé ce jeudi même le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy.
"Les frappes de Poutine la nuit dernière ont tué des civils, détruit des maisons et endommagé des bâtiments, y compris le British Council et la délégation de l'UE à Kiev", a écrit le chef de la diplomatie britannique sur X.
"Nous avons convoqué l'ambassadeur de Russie. Les tueries et destructions doivent cesser", a-t-il ajouté.
Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a exprimé sa solidarité avec les victimes et avec la mission de l’UE en Ukraine.
La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exprimé son inquiétude pour le personnel de l’UE visé par l’attaque.
“Le personnel de la délégation européenne est la voix de l’UE sur le terrain en Ukraine. La nuit dernière, leurs bureaux ont été la cible d’une nouvelle attaque russe aveugle dans le cadre de cette agression insensée. Mes pensées vont à toute notre équipe à Kiev et au peuple courageux d’Ukraine qui mérite de vivre en paix”, a-t-elle déclaré.
La commissaire européenne à l’Élargissement, Marta Kos, a dénoncé des frappes qui constituent “un signe clair que la Russie rejette la paix et choisit la terreur”. Elle a réaffirmé la solidarité de l’UE avec le personnel de la délégation et avec les civils ukrainiens qui subissent la guerre.
Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a rappelé que le bâtiment du British Council avait également été touché.
“La Russie démontre une fois de plus qu’elle n’a aucune volonté réelle de paix. Elle choisit la terreur, la destruction et le mensonge plutôt que le dialogue. La Belgique est pleinement solidaire. Nous ne resterons pas silencieux. L’Ukraine ne sera pas seule”, a-t-il écrit sur X.
Le ministère norvégien des Affaires étrangères a également condamné l’attaque, déclarant sur X :
“La Russie a une nouvelle fois bombardé Kiev avec brutalité, utilisant missiles et drones. La population civile courageuse d’Ukraine souffre de cette agression illégale. Nous appelons la Russie à mettre fin immédiatement à sa guerre. Notre réponse est un soutien encore plus fort à l’Ukraine”.
Le chef de la diplomatie polonaise, Radoslaw Sikorski, a lui aussi dénoncé les frappes, en précisant que le personnel de l’ambassade de Pologne était sain et sauf.
“Les roquettes de Poutine ont tué des civils ukrainiens cette nuit et endommagé le bâtiment de la délégation de l’UE. Dans notre ambassade, tout le monde est sain et sauf. Voilà comment la Russie prétend se battre pour la paix”, s’est-il indigné.
Ces attaques interviennent au lendemain du rejet par le Kremlin de toute perspective de rencontre rapide entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Kiev juge pourtant un tel sommet essentiel pour briser l’impasse sur la fin de la guerre.
Mais Moscou exige, comme préalables à tout accord, que l’Ukraine cède davantage de territoires et renonce à l’aide militaire occidentale — des conditions catégoriquement refusées par Kiev.