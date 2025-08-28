Selon l’administration militaire de la ville de Kiev (KMVA), les frappes ont touché plusieurs immeubles résidentiels de la capitale ukrainienne, tuant au moins 12 personnes et en blessant 48. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a dénoncé une attaque qui témoigne d’un “mépris total” pour les négociations de paix.

Timur Tkachenko, chef de la KMVA, a confirmé que trois enfants figuraient parmi les victimes, âgés de 2, 14 et 17 ans.



“Le nombre de morts à la suite de l’attaque ennemie est monté à 12. Malheureusement, parmi eux, [figurent] trois enfants”, a-t-il écrit sur Telegram.

Le parquet de Kiev a indiqué que les frappes avaient touché huit districts de la capitale, dont Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi et Desnyanskyi.



Dans le district de Darnytskyi, une partie d’un immeuble résidentiel de cinq étages s’est effondrée, et les opérations de secours se poursuivent pour retrouver des survivants sous les décombres.

Des vitres d’immeubles voisins ont volé en éclats, des voitures ont été endommagées et des maisons particulières détruites.



À l’aube, habitants et secouristes dégageaient les débris jonchant les rues, selon un journaliste de l’AFP présent sur les lieux. Des images publiées par Zelensky montrent un immeuble littéralement fendu en deux par un cratère de cinq étages.

“La Russie choisit les missiles balistiques plutôt que la table des négociations. Elle choisit de continuer à tuer plutôt que de mettre fin à la guerre. Cela signifie que la Russie ne craint toujours pas les conséquences”, a déclaré Zelenskiy sur les réseaux sociaux.

Zelensky appelle à une riposte ferme

Le président ukrainien a exhorté les alliés de Kiev à adopter de nouvelles sanctions contre Moscou et a appelé la Chine et la Hongrie, proches de la Russie, à durcir nettement leur position.

“Tous les délais sont déjà dépassés, des dizaines d’occasions diplomatiques gâchées. La Russie doit être tenue responsable de chaque frappe, de chaque journée de cette guerre”, a-t-il insisté.

Le mois dernier, plus de 30 personnes, dont cinq enfants, avaient été tuées dans la capitale par des frappes similaires.

Tkachenko a précisé que Moscou avait utilisé des missiles balistiques et de croisière ainsi que des drones Shahed de conception iranienne, tirés de plusieurs directions, pour “viser systématiquement des immeubles résidentiels”.

Durant l’attaque, des habitants ont trouvé refuge dans les stations de métro, certains allongés dans des sacs de couchage, d’autres serrant leurs animaux de compagnie. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé qu’un centre commercial du centre-ville avait également été frappé.

Bâtiment de la délégation de l’UE endommagé

Katarina Mathernova, ambassadrice de l’Union européenne en Ukraine, a indiqué que le bâtiment de la délégation de l’UE à Kiev avait été “gravement endommagé” par le souffle de l’explosion.