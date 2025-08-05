"Notre combat pour faire de la Turquie la nation leader de sa région au sein d'un ordre mondial remodelé se poursuit, malgré les pièges qui nous sont tendus et les attaques venues de l'intérieur comme de l'extérieur de nos frontières", affirme Erdogan lisant à voix haute un message qu'il a écrit au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, lors d'une visite officielle avant la réunion.

La Turquie prend des mesures historiques pour préserver l'avenir de la nation, a annoncé ce mardi le président Recep Tayyip Erdogan avant de présider la réunion annuelle du Conseil militaire suprême.



"Nous prenons des mesures historiques pour préserver l'avenir de notre nation, de la sécurité à la démocratie, de l'économie à la technologie, de l'industrie de la défense à la politique étrangère", a-t-il ajouté.