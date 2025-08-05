TURQUIE
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
La Turquie prend des mesures historiques pour préserver l'avenir de la nation, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan avant la réunion annuelle du Conseil militaire suprême
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Erdogan et les hauts membres du conseil militaire ont visité Anıtkabir, le mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, rendant hommage aux hauts responsables. / AA
5 août 2025

"Notre combat pour faire de la Turquie la nation leader de sa région au sein d'un ordre mondial remodelé se poursuit, malgré les pièges qui nous sont tendus et les attaques venues de l'intérieur comme de l'extérieur de nos frontières", affirme Erdogan lisant à voix haute un message qu'il a écrit au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, lors d'une visite officielle avant la réunion.

La Turquie prend des mesures historiques pour préserver l'avenir de la nation, a annoncé ce mardi le président Recep Tayyip Erdogan avant de présider la réunion annuelle du Conseil militaire suprême.

"Nous prenons des mesures historiques pour préserver l'avenir de notre nation, de la sécurité à la démocratie, de l'économie à la technologie, de l'industrie de la défense à la politique étrangère", a-t-il ajouté.

"Nous sommes convaincus que la réunion de 2025 de notre conseil constituera une nouvelle étape sur la voie de la réalisation de la vision du Siècle de la Turquie", a souligné le président, qui a effectué la visite en compagnie des membres du conseil.

Erdogan a également rendu hommage à Atatürk et à toutes les vies sacrifiées "pour notre avenir".


SOURCE:TRT français et agences
