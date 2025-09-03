L’offensive israélienne se concentre désormais sur Gaza-Ville, le plus grand centre urbain de cette enclave assiégée et dévastée par près de 24 mois de frappes incessantes, où vivent près d’un million d’habitants.

Les bombardements y sont incessants, notamment dans le quartier d’al-Sabra, visé depuis plusieurs jours. Mardi, des dizaines de corps ont été retrouvés sous les décombres d’immeubles rasés par les frappes.

À Gaza-Ville, une frappe israélienne contre la maison de la famille al-Af a tué 10 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants.

Parmi les autres victimes de la journée figurent également 32 Palestiniens qui tentaient d’obtenir de l’aide alimentaire ou de l’eau. Dans la zone d’al-Mawasi, près de Khan Younès, un drone israélien a ouvert le feu sur une file de civils. Le bilan est d’au moins 21 morts, dont 7 enfants.

“Ils faisaient la queue”

Des images diffusées par le porte-parole de la Défense civile palestinienne, Mahmoud Bassal, montrent des bidons d’eau ensanglantés et des corps d’enfants gisant à terre.

“Ils faisaient la queue pour remplir de l’eau… quand les forces d’occupation les ont directement pris pour cible, transformant leur recherche de vie en nouveau massacre”, a déclaré Bassal.

Israël avait pourtant désigné al-Mawasi comme une “zone sûre” pour les déplacés.