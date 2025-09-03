MOYEN-ORIENT
3 min de lecture
Gaza: Israël tue au moins 105 Palestiniens, dont des enfants et des journalistes
Au moins 105 Palestiniens, dont plusieurs enfants, des journalistes et des personnes venues chercher de l’aide humanitaire, ont été tués mardi dans de nouvelles frappes israéliennes sur Gaza.
Gaza: Israël tue au moins 105 Palestiniens, dont des enfants et des journalistes
Dans la zone d’al-Mawasi, un drone israélien a ouvert le feu sur une file de civils. Le bilan est d’au moins 21 morts, dont 7 enfants. / AA
3 septembre 2025

L’offensive israélienne se concentre désormais sur Gaza-Ville, le plus grand centre urbain de cette enclave assiégée et dévastée par près de 24 mois de frappes incessantes, où vivent près d’un million d’habitants. 

Les bombardements y sont incessants, notamment dans le quartier d’al-Sabra, visé depuis plusieurs jours. Mardi, des dizaines de corps ont été retrouvés sous les décombres d’immeubles rasés par les frappes.

En RelationTRT Global - Gaza: au moins 40 Palestiniens tués depuis l’aube dans de nouvelles frappes israéliennes

À Gaza-Ville, une frappe israélienne contre la maison de la famille al-Af a tué 10 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants.

Parmi les autres victimes de la journée figurent également 32 Palestiniens qui tentaient d’obtenir de l’aide alimentaire ou de l’eau. Dans la zone d’al-Mawasi, près de Khan Younès, un drone israélien a ouvert le feu sur une file de civils. Le bilan est d’au moins 21 morts, dont 7 enfants.

“Ils faisaient la queue”

Des images diffusées par le porte-parole de la Défense civile palestinienne, Mahmoud Bassal, montrent des bidons d’eau ensanglantés et des corps d’enfants gisant à terre. 

“Ils faisaient la queue pour remplir de l’eau… quand les forces d’occupation les ont directement pris pour cible, transformant leur recherche de vie en nouveau massacre”, a déclaré Bassal.

Israël avait pourtant désigné al-Mawasi comme une “zone sûre” pour les déplacés.

Recommandé

Par ailleurs, deux journalistes ont été tués dans les frappes israéliennes : Rasmi Salem, de la chaîne al-Manara, et Eman al-Zamli. 

Leur mort porte à plus de 270 le nombre de journalistes tués depuis le 7 octobre 2023. D’après les organisations de défense de la presse, la guerre israélienne à Gaza est devenue l’offensive la plus meurtrière jamais enregistrée pour les professionnels des médias.

Dans un communiqué, le Bureau des médias à Gaza a dénoncé “la nature fasciste et criminelle” des attaques israéliennes, accusant Washington de complicité. 

L’organisme a qualifié ces frappes de “crimes de guerre au regard du droit international” et a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à intervenir pour mettre fin au “génocide brutal”.

La population de Gaza subit également le blocus israélien qui empêche l’entrée de nourriture et de médicaments. Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 13 personnes sont mortes de faim au cours des dernières 24 heures. 

Le nombre total de décès liés à la faim s’élève désormais à 361 depuis le début de la guerre israélienne, dont 83 recensés depuis que, le 22 août, un organisme international a confirmé l’existence d’une famine dans l’enclave.

Israël a également renforcé son siège de Gaza-Ville, interdisant même les rares livraisons d’aide humanitaire qui continuaient à pénétrer dans l’enclave.

La guerre israélienne a tué au moins 63.633 Palestiniens à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza, jugé fiable par l'ONU.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us