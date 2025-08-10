MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Salah dénonce le silence de l’UEFA sur les circonstances de la mort d’un joueur palestinien à Gaza
Ce n’est pas la première fois que la star égyptienne interpelle sur la situation à Gaza.
Salah dénonce le silence de l’UEFA sur les circonstances de la mort d’un joueur palestinien à Gaza
Salah, l'une des plus grandes stars de la Premier League, a déjà plaidé pour que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza. / Reuters
10 août 2025

L’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a reproché ce dimanche à l’UEFA d’avoir rendu hommage à Souleiman Al-Obeid, surnommé le “Pelé palestinien”, sans préciser que, selon la Fédération palestinienne de football, l’ancien joueur avait été tué par des tirs israéliens lors d’une distribution d’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Selon la Fédération palestinienne, l’ancien international est mort mercredi “des suites de tirs de l’occupation israélienne ayant visé des civils qui attendaient une distribution d’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza”.

L’UEFA avait publié sur X : “Adieu à Souleiman al-Obeid, le +Pelé palestinien+. Un talent qui a donné de l’espoir à un nombre incalculable d’enfants, même dans les périodes les plus sombres”.

Mohamed Salah est indigné

Sur le même réseau, Mohamed Salah a réagi : “Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ?”.

Recommandé

Ce n’est pas la première fois que la star égyptienne interpelle sur la situation à Gaza. En octobre 2023, il avait déjà exhorté à permettre l’acheminement d’aide humanitaire et demandé la fin des “massacres” dans l’enclave assiégée.

Âgé de 41 ans et père de cinq enfants, Souleiman al-Obeid avait porté à 24 reprises le maillot de la sélection palestinienne et inscrit plus de 100 buts en carrière. Sa mort porte à 321 le nombre de membres de la Fédération palestinienne de football tués depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Mohamed Salah, élu en mai meilleur joueur de la saison en Premier League pour la deuxième fois de sa carrière, est pressenti pour débuter le premier match officiel de la saison avec Liverpool, lors du Community Shield contre Crystal Palace, ce dimanche.

Lire aussi: 708 athlètes tués à Gaza par Israël en 15 mois, selon des journalistes palestiniens



SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us