L’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a reproché ce dimanche à l’UEFA d’avoir rendu hommage à Souleiman Al-Obeid, surnommé le “Pelé palestinien”, sans préciser que, selon la Fédération palestinienne de football, l’ancien joueur avait été tué par des tirs israéliens lors d’une distribution d’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Selon la Fédération palestinienne, l’ancien international est mort mercredi “des suites de tirs de l’occupation israélienne ayant visé des civils qui attendaient une distribution d’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza”.

L’UEFA avait publié sur X : “Adieu à Souleiman al-Obeid, le +Pelé palestinien+. Un talent qui a donné de l’espoir à un nombre incalculable d’enfants, même dans les périodes les plus sombres”.

Mohamed Salah est indigné

Sur le même réseau, Mohamed Salah a réagi : “Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ?”.