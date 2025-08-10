L’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a reproché ce dimanche à l’UEFA d’avoir rendu hommage à Souleiman Al-Obeid, surnommé le “Pelé palestinien”, sans préciser que, selon la Fédération palestinienne de football, l’ancien joueur avait été tué par des tirs israéliens lors d’une distribution d’aide humanitaire dans la bande de Gaza.
Selon la Fédération palestinienne, l’ancien international est mort mercredi “des suites de tirs de l’occupation israélienne ayant visé des civils qui attendaient une distribution d’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza”.
L’UEFA avait publié sur X : “Adieu à Souleiman al-Obeid, le +Pelé palestinien+. Un talent qui a donné de l’espoir à un nombre incalculable d’enfants, même dans les périodes les plus sombres”.
Mohamed Salah est indigné
Sur le même réseau, Mohamed Salah a réagi : “Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ?”.
Ce n’est pas la première fois que la star égyptienne interpelle sur la situation à Gaza. En octobre 2023, il avait déjà exhorté à permettre l’acheminement d’aide humanitaire et demandé la fin des “massacres” dans l’enclave assiégée.
Âgé de 41 ans et père de cinq enfants, Souleiman al-Obeid avait porté à 24 reprises le maillot de la sélection palestinienne et inscrit plus de 100 buts en carrière. Sa mort porte à 321 le nombre de membres de la Fédération palestinienne de football tués depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.
Mohamed Salah, élu en mai meilleur joueur de la saison en Premier League pour la deuxième fois de sa carrière, est pressenti pour débuter le premier match officiel de la saison avec Liverpool, lors du Community Shield contre Crystal Palace, ce dimanche.
Lire aussi: 708 athlètes tués à Gaza par Israël en 15 mois, selon des journalistes palestiniens