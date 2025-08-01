"La décision de la France, du Royaume-Uni et du Canada renforce la dynamique en faveur de la reconnaissance de la Palestine, dans le cadre des efforts visant à redonner un nouvel élan au processus de paix", a écrit jeudi sur X le président de la Finlande, plaidant lui aussi pour la solution à deux Etats, israélien et palestinien.

Doté de pouvoirs limités par rapport au Premier ministre, le chef de l'État finlandais, élu pour six ans, dirige la politique étrangère du pays en étroite coopération avec le gouvernement.

De nombreux pays, dont la France et le Canada, ont promis de reconnaître un État de Palestine en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU en septembre.

"Si je reçois une proposition en ce sens concernant la reconnaissance de l'État palestinien, je suis prêt à l'approuver. Il appartient au gouvernement de décider s'il soumet une telle proposition", a ajouté Alexander Stubb, déplorant une situation "inhumaine" à Gaza.