"La décision de la France, du Royaume-Uni et du Canada renforce la dynamique en faveur de la reconnaissance de la Palestine, dans le cadre des efforts visant à redonner un nouvel élan au processus de paix", a écrit jeudi sur X le président de la Finlande, plaidant lui aussi pour la solution à deux Etats, israélien et palestinien.
Doté de pouvoirs limités par rapport au Premier ministre, le chef de l'État finlandais, élu pour six ans, dirige la politique étrangère du pays en étroite coopération avec le gouvernement.
De nombreux pays, dont la France et le Canada, ont promis de reconnaître un État de Palestine en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU en septembre.
"Si je reçois une proposition en ce sens concernant la reconnaissance de l'État palestinien, je suis prêt à l'approuver. Il appartient au gouvernement de décider s'il soumet une telle proposition", a ajouté Alexander Stubb, déplorant une situation "inhumaine" à Gaza.
"Je comprends que les Finlandais aient des opinions différentes sur la reconnaissance de la Palestine, et que des inquiétudes puissent exister", a-t-il relevé.
Le parti des Finlandais, d'extrême droite, ainsi que les Chrétiens démocrates, sont par exemple contre une reconnaissance de l'Etat palestinien.
"Je souhaite encourager un débat ouvert, honnête et factuel sur la politique étrangère, y compris en ce qui concerne la Palestine", a fait valoir le président finlandais.
Les Etats-Unis ont de leur côté annoncé des sanctions contre des responsables de l'Autorité palestinienne et de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), dénonçant la campagne internationale en faveur d'une reconnaissance.