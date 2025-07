L’Organisation des Nations unies a salué le lancement du processus de désarmement du groupe terroriste PKK.



“Je peux vous dire que nous saluons vivement la mise en œuvre de l’accord, du moins la première étape de sa mise en œuvre”, a fait savoir le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse.

Ses propos interviennent après qu’un groupe de terroristes du PKK a déposé les armes, vendredi, et les a détruites dans la province de Souleymaniye, au nord de l’Irak.

“Nous espérons que cela encouragera d’autres étapes vers une paix durable dans la région”, a ajouté Dujarric, affirmant que l’ONU est prête à “soutenir cette initiative de toutes les manières possibles, si cela lui est demandé”.

En mai dernier, le groupe terroriste PKK avait annoncé sa dissolution et sa volonté de déposer les armes. Cette déclaration faisait suite à un message diffusé en février par son chef emprisonné, Abdullah Ocalan, appelant à la dissolution du PKK et de ses organisations affiliées, et à la fin d’une lutte armée qui dure depuis plus de quarante ans.

Dans sa campagne terroriste contre la Turquie, qui s’étend sur quatre décennies, le PKK – classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne – est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées.



Les terroristes du PKK utilisent le nord de l’Irak, à proximité de la frontière turque, comme base arrière pour se cacher et planifier des attaques contre la Turquie.